Resident Evil CODE: Veronica remake wordt later dit jaar aangekondigd

Resident Evil insider Dusk Golem geeft op X aan dat de volgende Resident Evil-game na Resident Evil: Requiem niet een remake van deel 5 is, maar van CODE: Veronica. Volgens hem zou deze remake later dit jaar worden aangekondigd. Hieronder zie je het X-bericht waarin hij dit aangeeft.

No, there is NOT a Resident Evil 5 Remake that's going to be announced this year. Instead, later this year a RE Remake that starts with "(C)" & ends "(ode Veronica)" is going to be announced, I promise you.



Her thing is something else not a remake of RE5. https://t.co/RCO05v6QS3 — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) January 17, 2026

Er gingen geruchten dat Resident Evil 5 Remake de volgende Resident Evil werd. Maar volgens Dusk Golem wordt die game niet dit jaar aangekondigd. Capcom is nu eerst bezig met Resident Evil: Requiem, die volgende maand op 27 februari al verschijnt voor de PS5, Xbox Series en de Switch 2. Hierna zou het tijd zijn voor de aankondiging van de remake voor Resident Evil CODE: Veronica. Een releasedatum voor deze remake is door de insider niet genoemd.

Resident Evil CODE: Veronica verscheen in 2000 en speelt zich in de tijdlijn af tussen deel 2 en deel 3. In de game speel je met Claire Redfield en haar broer Chris Redfield. Zij moeten samen een virusuitbraak zien te overleven op een gevangeniseiland in de zuidelijke oceaan en een onderzoeksfaciliteit op Antarctica. Hier zullen zij weer te maken krijgen met zombies en andere gevaarlijke wezens die we van de serie gewend zijn.

