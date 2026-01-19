Isekai Rondo krijgt Nintendo Switch 2-editie

In de release radar van gisteren kwam het al voorbij: Isekai Rondo krijgt deze week een Nintendo Switch 2-editie. En wel op 22 januari om precies te zijn. Dat blijkt uit de listing van de Nintendo eShop. In deze versie voor de Switch 2 zijn de resolutie en tekstleesbaarheid verbeterd en wordt muisbesturing ondersteund. Je schaft de Switch 2-editie aan voor €15,99 of voor €0,99 via een upgradepack als je de Switch-versie uit 2023 al in je bezit hebt.

Waar gaat Isekai Rondo over?

Isekai Rondo is een RPG-titel van uitgever KEMCO en ontwikkelaar Exe Create. Sho Suzuki is een jonge man die zijn dagen slijt in een bedrijf in het moderne Japan. Totdat hij door een ongeluk als Shaw reïncarneert in het parallelle universum Facultas. Daar krijgt hij op een dag de ultieme baan als Sage, waardoor hij plotseling de sterkste wordt met ultra zeldzame passieve vaardigheden. Nadat hij de held Viola ontmoet belandt hij in een strijd om de Overlord te verslaan. Wat volgt is een ongeëvenaarde zoektocht naar een rustig, bescheiden leven. Voltooi quests en verhoog je gilde rang zodat je ook diepere kerkers of andere avonturiers kunt uitdagen. Wil je meer zien/lezen, dat kan hier op de officiële website van de game. Of bekijk onderstaande (oudere) trailer om een indruk te krijgen van Isekai Rondo.