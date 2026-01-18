[Review] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – Welkom, maar niet speciaal

Veel Animal Crossing-fans zijn op dit moment volop aan het genieten van de 3.0.0 update, die aardig wat nieuwe gameplay-elementen met zich mee heeft gebracht. Echter, dat is niet het enige wat deze week is verschenen voor het populaire spel. Sinds donderdag 15 januari is er voor New Horizons een Switch 2 Edition te koop. De upgradepack kost €4,99 en brengt voor een klein prijskaartje nog een paar nieuwigheden met zich mee. In deze review lees je wat die extra features zijn en of het het überhaupt wel waard is om de Nintendo Switch 2 Edition van Animal Crossing: New Horizons aan te schaffen.

Scherper, maar niet soepeler

Ik heb Animal Crossing: New Horizons altijd één van de mooiere spellen op de Nintendo Switch gevonden. Ook heb ik mij nooit geërgerd aan de korrelige randjes die je onder andere rondom jouw personage, voorwerpen en struikjes ziet. Toch viel me dit ongeveer drie weken geleden wel op. Waarschijnlijk komt dit doordat ik nu Nintendo’s tweede hybride console gewend ben. Daarom was ik eind december zeer benieuwd hoe de verbeterde resolutie, die de Switch 2-editie biedt, aan zou voelen.

Als ik heel eerlijk ben, werd ik niet meteen omver geblazen de eerste keer dat ik Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition opstartte. Pas na een rondje op mijn eiland gelopen te hebben besefte ik me dat alles toch wel scherper is geworden en daardoor mooier oogt. Dit is tevens goed te zien op onderstaande afbeeldingen, welke ik gemaakt heb met de schermopname functie van de Switch 2 zelf. Daarbij is het verschil tussen de Switch- en Switch 2-versie ook in de handheld-modus zichtbaar, al is het logischerwijs minder scherp dan met de console aangesloten aan een 4K-scherm.

Switch-editie Switch 2-editie

Veel spelers hoopten dat de Switch 2-editie alsnog voor een soepelere speelervaring zou zorgen. Nintendo heeft het zelf nooit over ondersteuning voor 60 beelden per seconden gehad, maar we mogen altijd dromen, toch? Helaas moet ik mededelen dat deze upgradepack van Animal Crossing nog steeds met 30 beelden per seconde werkt. Als ik het internet mag geloven, heeft dit te maken met technische limitaties, omdat New Horizons nooit ontworpen is voor 60 beelden per seconde. Stel Nintendo zou toch haar best gedaan hebben om alle animaties opnieuw te maken, dan was deze Switch 2 Edition ongetwijfeld veel te duur geworden in de staat hoe die nu is. Gelukkig is de verversingssnelheid van 30fps ook gewoon prima. Het zal hoogstens weer even wennen zijn.

Extra features dankzij de Joy-Con 2-controllers

Als je het sinds de release onprettig vond om je meubels in jouw huis te verplaatsen en eigen ontwerpen te creëren, dan heb ik goed nieuws voor je. Deze dingen kun je immers dankzij Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition én de Joy-Con 2-controllers anders doen: met de muisbesturing! Persoonlijk weet ik nog niet zo goed wat ik van de muisbesturing in het algemeen moet vinden, maar ik vind het bij het inrichten van kamers erg handig. Voorheen moest je eerst met de joystick naar een meubelstuk gaan, dan de A-knop ingedrukt houden en dan verplaatsen naar de gewenste plek. Via deze manier gaat het vrij langzaam, maar met de muisbesturing gaat het nu veel sneller. Ik zou willen zeggen dat het met een beetje oefenen drie keer zo snel kan gaan.

Met de muisbesturing kun je ook tekeningen maken op het mededelingenbord op het plein. Dan moet ik zeggen dat ik sowieso niet kan tekenen, maar als ik bijvoorbeeld een rondje probeer te maken, dan is die erg hoekig. Dat is niet het geval als ik de joystick gebruik, dus achter de schermen gaat er iets niet helemaal goed. Ik vermoed zelf dat het met een lichte vertraging te maken heeft. Een gemis voor mij is trouwens dat de muisbesturing niet te gebruiken is met het in-game toetsenbord.

Wat voor mij de speelervaring wel nog beter maakt is de HD-trilfunctie 2. Op de officiële productpagina van de Switch 2 Edition van Animal Crossing: New Horizons is hier niks over te lezen, maar het is goed merkbaar dat alles zwaarder aanvoelt. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van je katapult, het hakken van bomen en het vangen van vissen. Wat mij betreft is dit een leuk extraatje!

Antonio, waar ben je?

Als laatste zijn er nog drie andere vernieuwingen aan de Switch 2-editie. Zo is er nu ondersteuning voor CameraPlay, dat ervoor zorgt dat jouw echte gezicht boven je personage terechtkomt. Dit werkt uiteraard alleen als je een compatibele USB-C-camera hebt aangesloten aan de console. Mijn vrienden kon ik altijd goed herkennen aan hun personage, maar als je met z’n twaalven op een eiland bent is het handig, al niet per se nodig. Ja, je las het goed in de vorige zin: in de Nintendo Switch 2 Edition van New Horizons kun je met maximaal twaalf spelers online op één eiland plezier beleven! Zelf heb ik nooit meer dan drie vrienden tegelijk op mijn eiland gehad, al is de verhoogde limiet voor jou misschien meer dan welkom.

Als laatste is er nog een nieuw voorwerp te koop in Nook’s Hoek: de megafoon. Dit voorwerp kost 3500 klingels en je kunt er eilandbewoners mee oproepen. Dit doe je door de de megafoon vast te houden, de A-knop in te drukken en de naam van de bewoner die je zoekt hardop uit te spreken. Als diegene niet reageert, zit die hoogstwaarschijnlijk in zijn of haar huis. Als de bewoner buiten loopt, dan komt er een tekstbubbel tevoorschijn in de hoek waar je naartoe moet lopen.

De eerste paar keer werkte deze functie, die ik vroeger trouwens goed kon gebruiken, goed. Echter is de megafoon allesbehalve perfect. Op latere momenten dat ik bijvoorbeeld Antonio riep, reageerden de bewoners Goose, Mira en Carrie. Het ging dus drie keer achter elkaar fout en dat was erg vervelend. Als de megafoon werkt, dan werkt die, maar je kunt er dus niet altijd op vertrouwen. En dan nog een tip van mij: als je gamet met een koptelefoon op, zorg er dan voor dat die microfoon aanstaat. Anders horen bewoners je namelijk helemaal niet.

Is de Switch 2 Edition wat voor jou?

Maar voor wie is de Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition nou eigenlijk? Ik zou willen zeggen dat deze upgradepack is voor spelers die voor het eerst of opnieuw aan de slag gaan met het eilandleventje. Zoals je hebt kunnen lezen zijn de extra features niet heel speciaal en werken daarnaast ook niet altijd even goed. Toch zou ik willen zeggen dat 5 euro qua prijs laag genoeg is, alleen al voor de visuele upgrade wat mij betreft. Bovendien zit ik inmiddels weer volop in het spel en zal ik opnieuw uren speelplezier hebben. Als je denkt dat dat bij jou ook het geval zou zijn, dan raad ik ondanks de mankementjes toch deze upgrade aan.