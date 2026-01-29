Resident Evil Requiem krijgt een gethematiseerde MicroSD-kaart voor de Switch 2

Resident Evil: Requiem verschijnt volgende maand op 27 februari voor de Switch 2. Omdat het een grote game wordt en het systeemgeheugen van de Switch 2, mede door al die game keycards, snel volraakt heeft Capcom nu besloten om een Resident Evil gethematiseerde MicroSD-kaart voor de game uit te brengen. Het gaat om een MicroSD Express Card die Capcom dus in samenwerking met het bedrijf Powin op de markt brengt. Op de SD-kaart staat 512GB en de kaart zelf is versierd met art van de Umbrella Corporation waar de hoofdpersonen het in de game tegen opnemen. Ook de verpakking bevat art van de game.

Afgezien van de Resident Evil art functioneert de SD-kaart hetzelfde als elke andere SD-kaart. Met het toevoegen van deze kaart krijg je 512GB extra. Zo kun je weer veel nieuwe Switch- en Switch 2 spellen kwijt op je Switch 2. De SD-kaart is te bestellen via Play-Asia en is daar te koop voor €153,12. Hieronder zie je een afbeelding van de SD-kaart en de verpakking. Heb jij zin in Resident Evil: Requiem? Laat het weten in de reacties!