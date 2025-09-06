Restore Your Island komt naar Nintendo Switch

Ontwikkelaar PaiBand laat weten dat hun nieuwe project Restore Your Island ook naar Nintendo Switch zal komen. De life sim zal eind dit jaar eerst op pc verschijnen, waarna later de consolerelease zal volgen. Op dit moment is er nog geen releasedatum bekend.

Waarschijnlijk kun je wel raden wat je moet doen in een game die Restore Your Island heet, maar we zetten het hier toch even voor je op een rijtje. Je komt terecht op een onbewoond eiland. Een waar paradijs – of dat zou het zijn als het niet werd overspoeld door bergen afval. Aan jou dus de nobele taak om je eiland op te ruimen, het lokale plantleven te stimuleren en de lokale dieren te ontdoen van bijvoorbeeld plastic waarin ze verstrikt zitten. Tussen het opruimen door bouw je natuurlijk ook een onderkomen voor jezelf. Voor je het weet, heb je een prachtig optrekje gecreëerd. Dit is bovendien geen Robinson Crusoë-scenario waar je helemaal in je eentje op het eiland moet vertoeven. Je wordt namelijk vergezeld door een trouwe viervoeter, waar je ter afwisseling ook mee kunt spelen. Dat maakt het eilandleven een stuk draaglijker.

Je hebt geen last van tijdsdruk of concurrentie. Je speelt gewoon rustig op je eigen tempo. Het wordt een cozy life sim genoemd, maar met al die troep zul je je in eerste instantie misschien eerder wat weemoedig voelen! Gelukkig maak je er langzaam maar zeker een droomeiland van, en de gameplay is hoe dan ook lekker kabbelend, dus het label ‘cozy’ is desondanks verdiend. In de trailer kun je alvast wat stukje gameplay bekijken. Gaat Restore Your Island op jouw wishlist?