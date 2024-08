Was Crash Team Rumble bijna op de Switch verschenen?

Vorig jaar, in juni 2023, kwam Crash Team Rumble uit voor PlayStation en Xbox. Volgens Did You Know Gaming zat er oorspronkelijk echter ook een Switch-release in de planning, maar werd die later geannuleerd. Dat blijkt uit een rapportage over Toys For Bob die ze onlangs op YouTube hebben geplaatst. Hoe zit dat?

Crash Team Rumble had een groot succes moeten worden, net als de vele andere games uit de geliefde Bandicoot-franchise die deze nieuwe titel voorgingen. Het tegendeel bleek echter waar. Vanuit de community was er weinig interesse in dit nieuwe format. In plaats van platforming of racen draaide het in Rumble om 4-tegen-4 combat. Het resultaat was tegenvallende verkoopcijfers. Hoewel er ooit een Switch-versie in ontwikkeling schijnt te zijn geweest, lijkt dit reden genoeg te zijn om de stekker daaruit te trekken.

Even buiten beschouwing gelaten dat Crash Team Rumble is geflopt, was een Switch-release echter zo gek nog niet. De geliefde Bandicoot is lange tijd een exclusieve PlayStation-franchise geweest, maar de remakes van de oude games zijn ook uitgebracht voor de huidige Nintendo-console. Zowel de N. Sane Trilogy met Crash Bandicoot 1, 2 en 3, als de relatief nieuwe game Crash Bandicoot 4 speel je desgewenst gewoon op je Switch. Alleen voor de remake van Crash Team Racing geldt dit niet.

Benieuwd naar de video van Did You Know Gaming? Je bekijkt de volledige nieuwsrapportage hier.