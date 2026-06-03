Space-shooter Hyperwired krijgt releasedatum (Nintendo Switch)

In maart werd Hyperwired – de nieuwe game van SelectaPlay en SidralGames – aangekondigd voor de Nintendo Switch. Een exacte releasedatum was op dat moment nog niet bekend, maar inmiddels is dat wel het geval! Lang hoeven we ook niet meer te wachten, want Hyperwired verschijnt digitaal op 2 juli. Onderaan vind je de bijbehorende releasedatumtrailer.

Hyperwired is een kleurrijke topdown space shooter. Daarnaast is het – hoe kan het momenteel ook anders – een roguelike. Je gebruikt de enorme stekker aan je ruimteschip tussen het schieten door om via stopcontacten te herladen en upgrades en nieuwe ruimteschepen vrij te spelen. In elke run verken je een nieuw procedureel gegenereerd heelal, keer op keer gevuld met vijandige schepen en bosses om een kopje kleiner te maken. Met diverse upgrades en meer dan 10 schepen om uit te kiezen, probeer je zoveel mogelijk van het universum te ontdekken. Naarmate je onderweg meer gestrande schepen redt, vorm je langzaam maar zeker een klein legertje om je bij te staan. In de ruimte gaat alles natuurlijk razendsnel – schepen, lasers, en ga zo maar door. Daarom heeft deze game een speciaal Slow-Mo-systeem, dat je kunt gebruiken wanneer jij wilt. Bovendien zijn onderweg allerlei batterijen en chips te verzamelen voor tijdelijke upgrades en bullet modifiers.

Klaar om het heelal te trotseren? Hyperwired gaat voor €7,99 digitaal te koop zijn in de Nintendo eShop. Wil je alvast een voorproefje, download dan hier de gratis demo!