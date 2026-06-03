[Review] Havenfall is for Lovers – Waar is de rest?

Opnieuw geeft Voltage Inc. een voormalig Lovestruck-titel een tweede kans. Havenfall for Lovers kwam bijna tien jaar geleden uit op de app Lovestruck: Choose Your Romance. Sindsdien is de app gestopt en zijn de verhalen die bekend staan als de Lovestruck-games niet meer speelbaar. De laatste tijd is Voltage Inc. bezig met het porten van deze games naar de Nintendo Switch en pc via Steam. Zo kwam in 2024 al Astoria: Fate’s Kiss uit en in 2025 Gangsters in Love. Op 21 mei 2026 heeft Havenfall is for Lovers zich bij dit rijtje gevoegd. Benieuwd geworden? Lees dan snel verder voor onze review van Havenfall is for Lovers.

Een bovennatuurlijk avontuur

Havenfall is for Lovers is net een interactief boek. Je leest, maakt een keuze en leest nog meer. Dat maakt dat het verhaal het belangrijkste onderdeel van de game is. Daarover nu eerst meer. In de hoofdrol is een vrouw die je zelf een naam kan geven. Op deze manier kan je je helemaal inleven in de persoon en doen alsof jij door haar ogen het verhaal beleeft. Dit is een veelgebruikte tactiek voor self-inserting. In het vervolg van deze review wordt ze MC (main character) genoemd.

Haar leven in Havenfall is simpel. Veel gebeurt er normaal gesproken niet, tot haar zus op een dag vermist raakt. Al zoekende naar haar zus ontdekt ze dat Havenfall niet is wat ze dacht dat het was. De mensen met wie ze altijd heeft samengewerkt en waarvan ze dacht dat ze vrienden waren blijken helemaal geen mensen te zijn. De een is een vampier, de ander een weerwolf en meer. De MC weet zich geen raad, maar zal op ze moeten vertrouwen als ze ooit haar zus wil terugvinden. Waar vertrouwen start, loopt het mogelijk over in liefde. Zal ze bij deze bovennatuurlijke wezens de liefde van haar leven vinden?

Mannen, vrouwen en meer als love interest

Uniek aan de app Lovestruck: Choose Your Romance was dat je niet alleen verliefd kon worden op mannen maar op alle genders. Zelfs hedendaags is dat best bijzonder voor dit type spel op de Nintendo Switch. Als love interests (LI’s) zijn er zes opties: David Escalona de vampier, Mackenzie Hunt de weerwolf, Razi Nassar de djinn, Jordan “JD” Davies de Jersey Devil, Vanessa Helsing de jager en Antonio Vasquez de duistere vampier. Het is een diverse cast aan LI’s. Voor mij maakt dat Havenfall is for Lovers ontzettend interessant. Waar je vaak in Voltage Inc.-games meerdere keren haast dezelfde man hebt als LI, heeft hier elke LI een uniek uiterlijk en zijn eigen persoonlijkheid. Vanessa was bijvoorbeeld in de tijd van de Lovestruck-app een publiekslieveling. Nu ik eindelijk zelf deze game heb gespeeld ben ik het daar volmondig mee eens.

Waar je in visual novels of otome vaak start met een common route en later overschakelt op de character route, werkt dat in deze game anders. Al vanaf het moment dat je start kies je voor jouw gewenste LI. Dat maakt dat je vanaf moment één de focus op de LI hebt en ontdekt hoe de liefde zal opbloeien tussen de MC en LI. Dit is iets wat je moet liggen, want je kan dus niet eerst kennismaken met iedereen en ondervinden wie je aantrekkelijk vindt. Aan de andere kant is het ideaal als iemand al gelijk je aandacht trekt, zodat je je volledig in hun romance kan storten. Al zal je het wel zonder hun zwoele stemmen moeten doen. Vergelijkbaar met de andere Lovestruck-ports heeft Havenfall is for Lovers geen voiceacting.

Incompleet verhaal

De eerdere Lovestruck-ports hadden allemaal één overeenkomstig nadeel: een incompleet verhaal. Opnieuw is dit aan de hand bij Havenfall is for Lovers. Niet altijd is het even erg dat de verhalen incompleet zijn, omdat het dan bijvoorbeeld gaat om extra verhalen. In deze game is het echter een stuk significanter. Afhankelijk van de route bestaat deze uit acht of tien seizoenen. Een seizoen kan je vergelijken met een hoofdstuk in een boek. Deze port bevat slechts tot en met seizoen zes voor alle routes. Elk seizoen eindigt daarbij op een cliffhanger, wat het mijns inziens een stuk hinderlijker maakt. Beeld je maar in dat je een boek leest wat uit acht hoofdstukken bestaat waarvan de laatste twee niet beschikbaar worden gemaakt. Je mist dan juist het belangrijkste deel: de afsluiting van het verhaal.

Waarom Voltage Inc. er telkens voor blijft kiezen om het incomplete verhaal uit te brengen terwijl het verhaal eerder al compleet was uitgebracht, blijft een raadsel. In eerste instantie dacht ik bij de vorige titels dat het was om de overige seizoenen als DLC uit te brengen, maar inmiddels is duidelijk dat ook dat er niet inzit. Om deze reden ben ik ook strenger in het geven van het cijfer, omdat je hier de overige seizoenen mist en er geen zicht op is dat deze ooit naar de Switch zullen komen.