[Review] Great God Grove – Wie heeft wat gezegd?!?

Great God Grove is de nieuwe game van LimboLane. Het is van dezelfde makers als Smile For Me, dus verwacht een nieuw psychedelisch avontuur vol excentrieke personages en een prachtige maar enigszins vreemde artstijl. Waar je in Smile For Me alleen maar kon communiceren met hoofdschudden om je intenties duidelijk te maken, ligt dat hier wel anders … al spreekt je personage evenmin. In plaats van je eigen woorden zul je hier echter de quotes van andere moeten gebruiken. En dat alles In een game die goed in elkaar zit, maar net niet lekker tot zijn recht komt.

De wereld van Great God Grove

Het verhaal van Great God Grove is simpel genoeg. Eén keer per jaar ontstaat er een enorme scheur in de hemel, die de realiteit in zijn geheel bedreigt. Het is aan de goden om samen te werken om deze weer te dichten, en normaal is dat ook geen probleem. Dit keer zijn de goden echter nogal afgeleid. De huidige god van de communicatie, King, is namelijk verdwenen, maar heeft voordat hij verdween iedereen een brief gestuurd met een nogal onaardige inhoud. Deze brieven hebben de goden in verwarring gebracht, waar de wereld daaronder ook last van heeft. Het hele land is in rep en roer, waardoor niemand tijd heeft om na te denken over die enorme scheur die nu de realiteit dreigt te vernietigen.

Maar gelukkig zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Terwijl jij op weg bent naar het land waar de goden en hun onderdanen wonen (het is me nog steeds niet helemaal duidelijk wat je daar ging doen … was je gewoon op vakantie?), valt er plotseling een soort van megafoon-kanon uit de lucht. Dit blijkt Megapon te zijn, het belangrijkste instrument van King. Hiermee kun je van alles opzuigen en weer afschieten. En niet alleen voorwerpen, maar vooral stukken dialoog zijn hierbij je vriend. Vertelt iemand je dat hij verliefd is, maar dat hij het te eng vindt om zijn ware liefde dit te vertellen? Zuig zijn woorden op en doe het werk voor hem. Hoppa! Aan jou de nobele taak om alle miscommunicatie uit de wereld te helpen … en een beetje chaos te zaaien, nu je toch bezig bent.

Point-and-click-puzzelgame

Great God Grove speelt verder als een point-and-click-puzzelgame, waarin de grootste puzzelstukken dus bestaan uit stukken dialoog. Praat met personages, verzamel quotes en kom er, door meer te praten, achter welke stukken je waar moet gebruiken. Het is aardig recht door zee en de game heeft een mooie tutorial die goed laat zien hoe je deze mechaniek kan gebruiken. De rest van de gebieden (de game bestaat uit vijf verschillende gebieden, die je essentieel als levels kunt zien) bieden verschillende omgevingen en problemen, maar zijn grotendeels dezelfde soort puzzels.

Naast het uitzoeken van welke puzzelstukken waar moeten, is er nog een stukje inventory management, omdat je maar vijf dingen tegelijkertijd in Megapon kan meenemen. Sommige puzzels maken hier slim gebruik van, door bijvoorbeeld meerdere stukken van een lied te moeten verzamelen of planken die een brug kunnen maken. Maar de puzzels worden nooit moeilijk. De oplossingen zijn aardig duidelijk en er zijn ook geen consequenties voor als je het fout doet.

Hoe heb je mij genoemd?

Naast puzzels oplossen kun je de functies van Megapon ook gebruiken om grappige reacties uit te lokken bij personages. De game is grappig geschreven, en de meeste personages kunnen hilarisch reageren als ze tekst over zich heen krijgen die voor een ander bedoeld is. Jammer is wel dat je niet complete vrijheid hebt: je kunt niet daadwerkelijk elk stukje tekst opzuigen dat je tegenkomt. De game laat duidelijk weten welke stukken tekst gebruikt mogen worden en welke voorwerpen. Gelukkig geeft het je genoeg content om mee te spelen en de vele reacties die de personages geven, geven de wereld net wat meer inhoud mee.

Fantastisch design

De game gebruikt verder dezelfde soort stijl die Smile For Me gebruikt, welke tegelijkertijd zeer kleurrijk en chaotisch is. Het doet me nog het meest denken aan games als Super Paper Mario, waarbij de omgevingen en zijn objecten 3D zijn, maar alle personages 2D. Het geeft een mooi contrast en hierdoor zit de game zit vol super interessante personages met interessante designs. Vooral de goden steken hier met kop en schouders boven de rest uit, in dit geval zelfs letterlijk. De game heeft namelijk twee modi: een third-person gedeelte waarin je jouw personage van bovenaf begeleidt en een first-person deel, welke alleen tevoorschijn komt als je met de goden praat. Het is jammer dat dit perspectief alleen hier gebruikt wordt maar het maakt de goden wel een stuk indrukwekkender: je kijkt letterlijk tegen ze op.

Schrijftaal en spreektaal

Het vervelendste vond ik persoonlijk vooral de tekst. Zoals ik al zei is de game grappig geschreven, maar de manier waarop het tekst gebruikt vind ik persoonlijk vervelend. Het probeert dialoog op een wat natuurlijke manier te gebruiken: spreektaal in plaats van schrijftaal. Veel van de dialogen proberen bijvoorbeeld accenten of andere persoonlijkheid dingetjes na te bootsen (het intelligentieniveau van bepaalde personages bijvoorbeeld, of de vele klanken die de menselijke stembanden machtig zijn), maar de manier waarop dit terugkomt vind ik vervelend. Bijvoorbeeld “I cain’t take it – OPEN YOAH EYES!!!”. Ik ben niet iemand die extreem op de punctatie en duidelijke uitspraak van mensen loopt te hameren, maar in Great God Grove wordt het zo te pas en te onpas gebruikt dat het me irriteerde.

Interessant concept, magere uitwerking

Wel moet ik eerlijk zeggen dat ik de game na een tijdje wat dood vond vallen. Ik snap de achterliggende gedachte van de game, maar vind persoonlijk dat de puzzels iets te simpel zijn om dit idee echt substantie te geven. In zijn kern vertelt het namelijk een verhaal van miscommunicatie. Hoe woorden kracht hebben, en hoe een verkeerde interpretatie meer schade kan doen dan je lief is. Dat niet alleen, maar ook hoe makkelijk deze woorden vervolgens verdraaid kunnen worden door mensen die er niets van weten.

De goden in-game krijgen een brief van King die ze niet kunnen plaatsen, want King is toch een vriend? Waarom zou hij zulke onaardige en soms ronduit hatelijke woorden uitslaan? Dit heeft een bepaald effect op ze, en alhoewel hun onderdanen niet weten wat er verder aan de hand is, merken ze wel het effect dat de goden hebben op hun omgeving. Hier baseren ze hun conclusies dan weer op, soms met desastreuze gevolgen (iets met menselijke offers). Superinteressant concept, maar om dat dan op te lossen door simpelweg de juiste dialogen naar de juiste mensen te schieten… Ik denk dat daar meer mee gedaan had kunnen worden.

Laatste woord

Great God Grove zit goed in elkaar. De gameplay is solide, het verhaal en de achterliggende gedachte is goed uitgewerkt, en de artstijl, excentrieke personages en vreemde maar goede animaties zorgen ervoor dat het geheel op een plezierige manier samenkomt. De minpunten die ik beschreef zijn vooral subjectief: ik vond de manier van dialoog vervelend en ik vond dat ze het idee beter hadden kunnen uitwerken. Goed, nu zijn reviews natuurlijk altijd subjectief, maar na een game die zo’n zijn best doet om het idee van miscommunicatie te bespreken wilde ik dit toch even kwijt. Als je geïnteresseerd bent geraakt in de game, zou ik hem dan ook zeker een kans geven. Hij is alleen niet voor mij.