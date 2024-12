Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind toch niet uitgesteld

Slechts een week geleden werd Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind uitgesteld op de Nintendo Switch. In plaats van op 10 december 2024 zou de game op 19 december 2024 verschijnen. Zojuist is opeens het nieuws naar buiten gebracht dat de game toch op 10 december 2024 zal uitkomen. Het uitstel is dus teruggedraaid. Dit werd door de uitgever Digital Eclipse op X bekendgemaakt.

Excellent news, Rangers! The Nintendo Switch version of #RitasRewind will be available on Tuesday, December 10 as originally planned — not delayed! Thanks for your understanding as we navigate these unusual last-minute issues. We can't wait for you to play next week! pic.twitter.com/IZ8sXZ4Pct