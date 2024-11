Sun Haven komt eind november naar de Switch

De cozy tijd van het jaar is weer begonnen, en daar horen ook cozy games bij. Eerder kregen we eindelijk die langverwachte update voor Stardew Valley, en nu is er op Twitter nog een cozy titel aangekondigd voor de Nintendo Switch: Sun Haven. Een aantal jaar na de Kickstarter-campagne is de game inmiddels uit voor pc, en nu volgt de consolerelease. In Amerika komt de game op 29 november naar de hybride console. Hopelijk laat Pixel Sprout Studios binnenkort meer weten over een releasedatum in Europa, en ligt deze niet al te ver in de toekomst. De reviews voor de pc-versie zijn namelijk overwegend positief, dus vanzelfsprekend kunnen wij niet wachten om onze tanden in deze farming sim te zetten.

Sun Haven is samen te vatten als een fantasy farming sim met RPG-elementen. Het heeft zeker veel weg van andere farming sims zoals Stardew Valley, maar geeft toch zijn eigen draai aan het genre. Laten we nog eens een kijkje nemen naar de trailer die afgelopen jaar is uitgekomen:

Stardew 2.0?

Ja, het lijkt zo te zien op Stardew. Je runt een boerderij – of drie – in een klein stadje, waarbij je gewassen verbouwt en dieren houdt. Wanneer de boerderijklusjes even kunnen wachten, duik je de mijnen in, ga je vissen, of leer je je mededorpsbewoners beter kennen en help je ze met quests. In Sun Haven verken je vier gebieden: Sun Haven zelf, het elvenbos Nel’Vari, de monsterstad Withergate en zelfs een onderwaterwereld genaamd The Brinestone Deeps! Ook maak je kennis met 23 personages – die allemaal nog ongehuwd zijn (*knipoog*) en vind je allerlei huisdieren. Deze game heeft een fantasy setting, dus magie mag natuurlijk niet ontbreken. Naast je wapenarsenaal maak je dus ook daar gebruik van terwijl je het opneemt tegen de vijanden die je tegenkomt.

Customization speelt een grote rol in Sun Haven. Uiteraard heb je veel vrijheid om je eigen personage te creëren, maar je kunt ook de rest van de game naar je hand zetten. Maak de dagen langer of korter, of maak het jezelf makkelijk door je personage onkwetsbaar te maken. Kies de weersomstandigheden die jij wilt, en meer. De game heeft ook 8 huizen die je helemaal naar wens kunt inrichten en upgraden. En omdat je keuzes gedurende de game ertoe doen, is elke playthrough weer anders. Multiplayer zou vooralsnog niet mogelijk zijn op de Switch-versie, maar wie weet wordt dat in een latere update geïntroduceerd.

Is Sun Haven een game waarmee jij de herfst en winter wel door zou willen brengen? Laat het ons weten in de comments!