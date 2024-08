Bekijk hem hier: Indie World & Nintendo Direct: Partner Showcase

Na de Nintendo Museum Direct eerder deze maand, krijgen we nu nog twee Nintendo-presentaties. Deze verschijnen vandaag om 16:00 online en is een combinatie van een Indie World en een Nintendo Direct Partner Showcase. Deze presentaties worden direct na elkaar vertoond en duren samen zo’n 40 minuten. Hoewel er geen aankondigingen zijn gedaan of officiële leaks zijn er mogelijk wat games al bekend. Zo is de EA game MySims door retailers gelekt en heeft een Braziliaanse Call of Duty account opeens Nintendo Influencers gevolgd en oogjes gestuurd naar berichten over de Direct.

Hoewel een Partner Showcase meestal geen Nintendo published games heeft, had de vorige editie onder andere Endless Ocean. Nintendo heeft in elk geval benadrukt dat de Switch opvolger niet genoemd zou worden.