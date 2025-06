[Review] Mario Kart World – Blaast de franchise een nieuw leven in

Het is inmiddels al elf jaar geleden dat er een nieuwe Mario Kart-titel is uitgebracht. De hoogste tijd voor een gloednieuw deel dus, en die is nu verschenen. Tegelijkertijd met de release van de Nintendo Switch 2 is Mario Kart World als launchgame gelanceerd. Hoe pakt dit gloednieuwe deel uit? En is dit dé titel die de Switch 2 nodig heeft bij de launch? Dat lees je in onze review.

Tijd voor wat nieuws

Alweer elf jaar terug dat er een nieuwe Mario Kart-game werd uitgebracht? Jazeker. Nintendo bracht Mario Kart 8 Deluxe weliswaar uit op de Nintendo Switch, maar deze game verscheen in 2014 al voor de Wii U. Met Mario Kart 8 Deluxe heeft Nintendo dusdanig veel content uitgebracht, dat je je bijna af ging vragen hoe dit ooit overtroffen zou kunnen worden. Aan de andere kant heeft Nintendo in een interview destijds aangegeven dat Mario Kart 8 wel eens de laatste ‘traditionele’ Mario Kart zou kunnen zijn. Dat hintte destijds al op flinke vernieuwing in de franchise, en eerlijk is eerlijk, het was ook tijd voor een frisse wind door de serie heen. Nou, die is er zeker gekomen!

De titel van het spel doet het al vermoeden, dit keer is er een complete open wereld geïntegreerd in Mario Kart. Weliswaar kun je nog gewoon meedoen aan de traditionele Grand Prix, het is ook mogelijk geheel vrij rond te racen in een grote open wereld waarin, verspreid over de kaart, alle 32 aanwezige banen te vinden zijn. Dat is een flinke ommekeer voor de serie, maar voor wie ook wat vertrouwds zoekt kan ik je geruststellen. De Grand Prix mode, vroeger toch de hoofdmodus van Mario Kart, is nog best vertrouwd. Nog steeds kun je kiezen uit verschillende cups waarna je vervolgens vier races voorgeschoteld krijgt. Het doel is natuurlijk om over al deze races weer eerste te worden. Een vertrouwde formule, maar dit keer wél met een aantal interessante vernieuwingen.

Zo race je niet meer standaard drie rondjes op een baan. In de eerste race doe je dit wel, maar daarna race je als het ware een deel door de open wereld, op naar de volgende baan. Dit kun je nog het beste omschrijven als een tour door een regio van de wereld, waarbij je steeds vier races doorloopt. Misschien denk je wat jammer dat je nu niet telkens drie rondjes rijdt, maar deze nieuwe opzet pakt werkelijk fantastisch uit. Door deze nieuwe opzet biedt de Grand Prix veel meer variatie, doordat je niet constant hetzelfde rondje rijdt. Het rijden op een baan om vervolgens naar een andere te rijden, waarbij de prachtige soundtrack je wisselend meeneemt door de game, is exact wat de Grand Prix mode nodig had. Deels vertrouwd, maar wél de nodige vernieuwing. Bovendien race je dit keer ook met 24 spelers, wat alles net even hectischer maakt.

Knock out!

Naast de Grand Prix mode is er ook een Knock-outrally. Deze nieuwe modus is hectischer dan ooit, zeker met 24 spelers tegelijk. Het idee is simpel: je rijdt van deel naar deel door de open wereld, en bij elk check-point gaan maar een beperkt aantal spelers door. Na her eerste deel van de race moet je bijvoorbeeld bij de eerste 20 horen om door te mogen rijden, en ga zo maar door. Omdat iedereen best dicht op elkaar zit, kan het zomaar zijn dat je het ene moment derde rijdt en 10 seconden later 20ste staat. Heerlijk chaotisch! Deze nieuwe mode vind ik werkelijk zo onwijs vet, en past zo goed bij de ruim opgezette banen en wereld. Persoonlijk vind ik dit misschien wel de leukste mode in Mario Kart World, en lijkt ook echt niet te kunnen gaan vervelen.

Zoveel vernieuwing!

Zoals gezegd is de open wereld compleet nieuw, daarover zo meer. Want er is nog zoveel meer nieuw. Natuurlijk het feit dat je met 24 spelers tegelijk rijdt, maar ook in technieken en items is er veel nieuw. Zo zijn er veel bekende items, maar ook nieuwe. Een gouden paddenstoel tovert een reeks muntjes naar voren, is het veertje om te springen uit Super Mario Kart van de SNES terug en is er ook een mega paddenstoel. En daarmee vond Nintendo het nog niet genoeg! Je kunt hamers gooien en er is zelfs een ijsbloem. Ook dit brengt weer de nodige variatie met zich mee. Items zoals een groen schild en een banaan blijven dit keer bovendien al automatisch achter de speler hangen, wat ik persoonlijk fijn vindt.

Ook op het gebied van techniek en gameplay is er zoveel nieuws te ontdekken. Je kan grinden over ralings, op muren rijden en een grote sprong maken. Dat laatste doe je door de springknop ingedrukt te houden wanneer je niet stuurt. Ben je opgeladen, kan je een grote sprong maken. Deze nieuwe technieken zijn er niet voor niets, ze passen namelijk perfect bij de enorm grote open wereld en ruim opgezette banen. Zo kun je delen bereiken waar je anders minder snel komt, en kun je zo net die ene shortcut gebruiken die je anders zou missen. Het maakt de races ook extra divers en het voelt alsof de mogelijkheden eindeloos zijn. Over de banen gesproken, zoals gezegd zijn het er 32. Veel daarvan zijn compleet nieuw, een enkele baan doet je qua thema en look soms denken aan een baan uit een eerdere Mario Kart-titel. Zo keert onder andere Koopa Troopa Beach terug. Natuurlijk hopen we op extra banen in de toekomst, maar de basis is dik in orde. Vrijwel elke baan is uniek en de variatie is dan ook enorm, en ieder zal zo zijn eigen favorieten hebben. Eigenlijk wil ik het niet verklappen, en als je niet van spoilers houdt lees dan vooral niet verder in deze alinea, maar wat heb ik genoten van de nieuwe Rainbow Road. In een woord: magisch!

En dan… de open wereld

Dan de open wereld. Ja, die is er en die is nog best groot ook. Je kan werkelijk overal heen en de variatie in omgevingen is enorm. Ideaal om te oefenen met de nieuwe technieken, of om gewoon rustig rond te rijden. Hier en daar kun je bijvoorbeeld missies vinden, zijn er speciale Peach-munten, kun je voertuigen vrijspelen en kun je snacks vinden die zorgen voor andere outfits. Toch is vrij rondrijden in de open wereld niet waar Mario Kart World schittert. Begrijp me niet verkeerd, het is een erg leuke toevoeging, maar persoonlijk haal ik veel meer plezier uit de hectische races. Dat kan natuurlijk voor jou compleet anders zijn, ik kan me ook voorstellen dat een meer casual-gamer of beginner er meer plezier uithaalt om een rustig aan de wereld te gaan verkennen.

Audiovisueel

Grafisch doet Mario Kart World een flinke stap vooruit ten opzichte van Mario Kart 8 Deluxe. Dat is met 4K en 120HZ ondersteuning natuurlijk niet zo gek, maar Nintendo heeft de wereld ook een stuk levendiger gemaakt. Daarnaast loopt alles echt onwijs soepel, bewegen personages nog mooier en zijn de laadtijden echt heel netjes. Mario Kart World schittert op je scherm en is precies dat wat we van Mario Kart op de nieuwe Switch mochten hopen. Duidelijk merk je dat je ook veel verder naar voren kan kijken, wat de races ook overzichtelijker maakt. Het is daarnaast ongekend hoeveel interactie er tijdens de races op en langs de banen aanwezig is. DK Spaceport is daar een mooi voorbeeld van. Ook de soundtrack is weer erg sterk, wat we eigenlijk gewoon gewend zijn van Mario Kart. Ook dit pakt erg goed uit door de open wereld, het is werkelijk magisch van baan naar baan te rijden terwijl je door het wisselende landschap ook de wisselende soundtracks hoort.

Online ook top

Tot slot is Mario Kart World ook weer online te spelen. Je kunt nog steeds met vrienden een X aantal races kiezen, dit keer werkt de open wereld als een online lobby tussen de races door, wat erg goed uitpakt. Je kan ook kiezen hoe lang je tussen de races door even vrij rond wil rijden in de online lobby, bijvoorbeeld om samen een stukje te rijden. Het online spelen gaat snel en soepel, het is duidelijk dat Nintendo hier veel moeite in heeft gestopt want alles voelt erg geoptimaliseerd aan. Ook de Knock-outrally is online speelbaar, en die leent zich daar natuurlijk perfect voor met al die hectiek!