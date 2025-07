[Review] Monument Valley III – Prachtig, maar te simpel

Jaren geleden was Monument Valley een hit op mobiele apparaten. Er volgden in de loop der jaren nog twee delen. Sinds april zijn de eerste twee delen al op de Nintendo Switch speelbaar, maar op de derde moesten gamers wat langer wachten. Op 22 juli 2025 verscheen Monument Valley III in de Nintendo eShop op de Switch en Switch 2. Benieuwd of dit deel net zo goed is al de voorgaande delen? Lees dan snel verder voor onze review van Monument Valley III.

Het licht dooft

Hoewel Monument Valley III in de basis zeer minimalistisch is, weet het toch een verhaal met boodschap over te brengen. Het begint met Noor die op reis moet wanneer het licht van de vuurtoren begint te doven. Na elke reis, oftewel hoofdstuk, keer je terug naar diezelfde vuurtoren. Hierdoor zie je wat voor invloed het dovende licht heeft op de omgeving. Bovendien gebeurt er op reis ook genoeg om het verhaal over te brengen. Verwacht echter niet dat het een heel uitgebreid verhaal is, want het is en blijft minimalistisch.

Simpele puzzels

Elk hoofdstuk heeft zo’n beetje zijn eigen thema. De omgevingen veranderen, maar ook de puzzels. Er komen steeds meer verschillende soorten elementen bij om je hersens te laten kraken. Of nou ja, dat is tenminste de bedoeling. Naar mijn mening is dat niet geslaagd. Ik heb nooit ergens echt over na hoeven te denken, omdat het allemaal redelijk rechttoe rechtaan was. Daarbij moet ik vermelden dat ik jaren geleden de eerste twee delen heb gespeeld en dus wist wat ik van de puzzels zou kunnen verwachten.

Voor wie niet bekend is met de puzzels in Monument Valley, volgt nu een korte samenvatting. Elk level doet wat aan M.C. Escher denken met paden die op elkaar lijken aan te sluiten afhankelijk van je perspectief. Hierdoor wordt het onmogelijke mogelijk gemaakt. Zo loop je door wat te draaien aan wat knoppen opeens op zijn kop of weet je een grote afstand tussen twee paden opeens te overbruggen. Perspectief is alles in deze game. Het draaien aan knoppen kan ervoor zorgen dat het perspectief draait, maar kan er net zo goed voor zorgen dat platforms draaien. Het doel van elke puzzel is om Noor van het beginpunt naar het eindpunt te loodsen. En daarvoor moet je dus gaan spelen met het perspectief.

De besturing werkt via een cursor die vastgeplakt lijkt te zitten aan alle mogelijke paden van het level. Je kan hem dus wel bewegen, maar echt vrij als een muis op de computer gaat niet. Het werkt daardoor wat onhandig. Je zal af en toe moeten proberen om te ontdekken hoe je de cursor op de plek krijgt die jij wil. Als je eerder een Monument Valley-game hebt gespeeld, dan zal je weten dat touchscreen-besturing perfect is. Echter, touchscreen-besturing zit niet in de Switch-versie. Overduidelijk een gemiste kans.

Adembenemend mooi

Weliswaar vind ik de puzzels te simpel, maar de art weet alles goed te maken. Die is namelijk adembenemend mooi. Elk level opnieuw moest ik voor een paar minuten het ontwerp aanschouwen. Als je dat niet doet, dan mis je zoveel prachtige details. Denk aan het kleurgebruik in een level met origami, of aan hoe een plant groeit en jij hem moet gebruiken om bij je doel te komen. De ideeën zijn allemaal uitstekend uitgewerkt.

Omdat Monument Valley III zo prachtig is, wilde ik niet dat het zo snel over zou zijn. Helaas was ik er al binnen twee uur doorheen. Als je je dan bedenkt dat de game €19,99 kost in de Nintendo eShop, dan is het wel vrij hoog voor wat de game te bieden heeft. Natuurlijk is het prachtig en is het puzzelen geweldig, maar tegelijkertijd is het ook te simpel en te kort. Later dit jaar gaat er nog een update verschijnen met één of meer nieuwe levels. Wie weet, is dat net het zetje om deze game volledig aan te raden. Voor nu zou ik zeggen dat het een aanrader is als je de vorige delen goed vond, maar dat wachten op een aanbieding aan te raden is.