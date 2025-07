Firmware-update 20.3.0 uit voor de Switch en Switch 2

Sinds de release van de Switch 2 begin juni blijft Nintendo regelmatig systeemupdates uitbrengen. Soms brengen deze updates toffe nieuwe functies met zich mee, een andere keer zorgen de updates alleen voor meer stabiliteit of aanpassingen achter de schermen. Dat laatste was het geval met de vorige firmware-update 20.2.0 van een paar weken geleden. Ook de huidige firmware 20.3.0 is vooral een stabiliteitsupdate voor zowel de Switch als de Switch 2. Het bevat verbeteringen onder de motorkap waardoor je console stabieler draait.

De officiële patch-notes van deze systeemupdate zijn daardoor ook kort maar krachtig: ‘General system stability improvements to enhance the user’s experience.’ Zo zullen er telkens patches uitkomen om issues te verhelpen en de stabiliteit van de Switch en Switch 2 te vergroten. Allemaal met het doel om jouw gebruikerservaring te verbeteren. Als het goed is download je console de update automatisch op de achtergrond en krijg je vanzelf een melding met het verzoek om de update te installeren. Daarna kun je weer lekker doorspelen!