[Review] Pokémon FireRed & LeafGreen – vergis je niet met oude mechanics

Ik speel al bijna heel mijn leven Pokémon. Als iemand uit hetzelfde jaar als de originele spellen ben ik er mee opgegroeid, al waren de eerste spellen van de serie in huis van mijn broer. Mijn allereerste eigen Pokémon-game was Pokémon FireRed en nu keer ik voor het eerst in zo’n 20 18 jaar terug naar deze game. In de kern is het nog steeds geen verkeerde game, maar gameplay voelt op plekken wel echt verouderd aan.

Hello Kanto my old friend

Zelfs als je relatief nieuw bent in de Pokémon-franchise ken je het vast. Kanto, de regio van de eerste generatie Pokémon-games is erg populair bij The Pokémon Company en komt overal terug. Zelfs Pokopia keert terug naar Kanto, al is dat wel een flink andere setting. Hoewel ik zelf een beetje klaar ben met de eerste generatie, is FireRed gelukkig niet helemaal beperkt tot de eerste generatie. Zo heeft deze game flink wat toevoegingen gehad als uitbreiding. Zo zit er een heel nieuw gebied, de Sevii Islands in en kun je sommige tweede generatie Pokémon vangen. Met een event is het zelfs mogelijk Deoxys te vangen. Helaas is het in deze versie echter niet mogelijk om de National Pokédex (de dex met in deze game de eerste drie generatie Pokémon) te voltooien. Hiervoor had je met de originele games ook toegang tot de derde generatie nodig, maar dat is in elk geval nu niet mogelijk. Wel heeft The Pokémon Company de twee events van de spellen toegevoegd. Hierdoor is het mogelijk Lugia, Ho-OH en Deoxys te vangen.

Ouderdom steekt zijn kop op

Over de 30 jaar dat Pokémon nu bestaat, is er veel veranderd. Over de jaren heen zijn kernelementen van de gameplay veranderd. Niet alleen met bijvoorbeeld de Fairy-type, maar ook hoe aanvallen werken met physical en special moves. Je muscle memory van aanvallen zal dus filnk wat moeten wennen. Niet alle aanvallen werken zoals je gewend bent, tenzij je natuurlijk regelmatig nog de oudere spellen speelt

Wat mij zelf het meeste verbaasde is hoe erg het grinden van het spel aanvoelt. Je hoort mogelijk wel eens dat Pokémon veel te makkelijk is geworden. Nu had ik altijd het idee dat dat onzin was, het is nu alleen minder grinden. Zo krijg je hier alleen de exp. share als je 50 Pokémon hebt gevangen en werkt die maar op een enkele Pokémon. Hierdoor zul je vaak lang moeten doen over het trainen van een fatsoenlijk gebalanceerd team. Tot in den treuren toe dezelfde Pokémon verslaan is nu niet iets wat ik nu echt leuk kan noemen.

HM & TM

Een ander onderdeel waar je opeens heel anders over na moet denken zijn TM’s en HM’s. Deze handige tools om je Pokémon bepaalde aanvallen te leren zijn in de oudere games namelijk een stuk beperkter. Zo zijn TM’s maar één keer te gebruiken en ook niet makkelijk te verkrijgen, en zijn HM’s een belangrijk gedeelte. Mogelijk dat je HM’s nog nooit hebt gezien, dat kan aangezien HM’s sinds de zevende generatie verdwenen zijn. In deze game zijn ze echter van enorm belang.

Het kunnen gebruiken van Surf, het neerhalen van bomen en meer zitten allemaal verborgen achter deze bijzondere aanvallen. Vanaf de tweede gym die je verslaat, kun je steeds meer van deze aanvallen gebruiken in de overworld om zo verder te kunnen komen in het spel. Nu is dat niet het probleem. Koraidon leerde ook steeds meer in Scarlet en Violet bijvoorbeeld. Nee, het vervelende aan HM’s is het feit dat je ze aan Pokémon moet leren om te gebruiken en die aanvallen niet zomaar kunt vergeten. Je moet dus altijd Pokémon bij je hebben met deze aanvallen. HM’s zijn echter wel onbeperkt te gebruiken, dus wees niet bang dat je per ongelijk vastzit aan een zwakke Pokémon.

Toch een beetje aangepast

Je moet met deze rerelease geen enorme veranderingen verwachten. Er zijn kleine aanpassingen gedaan, maar de meesten hebben geen enorme invloed op je gameplay. Zo zijn bepaalde scheldwoorden nu niet meer te gebruiken als namen en kun je natuurlijk draadloos met anderen vechten en ruilen.

De grootste verandering aan de game is toch wel wat ik eerder noemde. Je kunt de events nu krijgen in het spel. Vroeger kon je op speciale evenementen via Mystery Gift iets bijzonders krijgen. Voor deze games waren dat de MysticTicket en AuroraTicket. Met die eerste kun je Lugia en Ho-Oh vangen en met de tweede kun je Deoxys vangen. Voor deze versie hoef je echter geen speciale evenementen bij te wonen. De tickets komen in je bezit nadat je de Champion hebt verslagen.

Helaas lijkt het er vooralsnog op dat een bijzondere grot, de Altering Cave, geen vernieuwde manier heeft gekregen om zijn volledige functionaliteit terug te krijgen. Deze grot had namelijk verschillende Pokémon die er in spawnden op basis van een Mystery Gift. Mogelijk dat hier later iets nieuws voor wordt ontdekt nog, maar verwacht het maar niet.

Al met al toch nog een goede kern

Hoewel ik denk dat de game op punten flink verouderd is qua mechanics en quality of life, is het zeker voor de nostalgie waard om nog eens terug te keren naar deze game. Zolang je niet te veel vernieuwing verwacht behalve kleine aanpassingen en een betere resolutie zit je goed. Het wordt alleen lastiger om aan te raden voor jongere spelers die nog nooit een oudere Pokémon hebben gespeeld. De kern blijft natuurlijk Pokémon, maar je gameplay-ervaring zal een heel stuk anders zijn dan met de moderne games. Zeker aangezien Kanto op de Switch ook op een nieuwe manier te spelen is met Let’s Go Pikachu en Let’s Go Eevee.