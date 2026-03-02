Doe mee met Rocket League op 6 maart tijdens onze livestream

Aanstaande vrijdag, 6 maart 2026, is het alweer de eerste vrijdag van de maand. Deze keer gaan we die dag vanaf 20.00 uur de game Rocket League streamen. Dit zal te volgen zijn op ons Twitch-kanaal en zoals gewoonlijk praat Glenn het aan elkaar. Lees snel verder en ontdek hoe je deel kan nemen aan ons Rocket League-toernooi!

Rocket League is gratis te downloaden in de Nintendo eShop. Daarom is Nintendo Switch Online niet benodigd om deel te nemen. Mocht je via een ander platform mee willen doen, geen probleem. De game ondersteunt namelijk cross-play. Meedoen is simpel: geef in het kanaal #event-kalender op onze Discord-server aan dat je meedoet. De informatie die nodig is om op 6 maart deel te nemen krijg je vlak voor de livestream te horen. Bovendien kan je dan doorgeven vanaf welk platform je deelneemt. Mocht je nog geen lid zijn van onze Discord-server: klik op deze link en kom gezellig erbij.

De strijd gaat zoals gebruikelijk om de Wisseltrofee. Daarbij hoort natuurlijk een prijs. De top 3 van het toernooi ontvangt een toffe Discord-rol. De nummer één krijgt een goud kleurtje, de nummer twee zilver en de nummer drie brons.

Doe jij op 6 maart vanaf 20.00 uur mee met Rocket League tijdens onze livestream? Laat het ons weten in de reacties!