[Review] Pokémon Champions – op het moment voor niemand

The Pokémon Company heeft de competitieve scene flink op de schop gegooid. De standaard games zijn in het vervolg niet meer de plek voor competities. Vanaf nu is dat Pokémon Champions, en dat is ook meteen al het geval voor toernooien. Helaas is de game onaf en zeker nog niet op het niveau waar het moet zijn.

De kern van de game werkt echt wel prima. De battles zien er goed uit, de opzet van menu’s zit goed in elkaar en de animaties van verschillende moves zien er echt super uit. Daarnaast heeft het echt wel een goede oplossing voor stats van Pokémon die op den duur competitieve Pokémon-gevechten een stuk toegankelijker gaat maken. Ja, de game heeft flink wat monetisation beschikbaar zoals een abonnement, battle passes en een starter pack, maar ook zonder is het redelijk goed speelbaar. Zeker als je met Home Pokémon kunt overzetten. Daarom is het zo jammer dat al de volgende punten ook een onderdeel zijn. Nu zijn die wel te fixen, maar toch zonde om dit te zien als launchproduct.

Verwacht niet te veel content

Allereerst is de content in de game niet uitgebreid. Nu is het gratis en was het al onthuld als een battle simulator, maar het is het ook echt. Je moet geen verhaallijn verwachten, geen enkele vorm van gameplay. Bovendien is de eerste trailer redelijk misleidend gebleken. Zo is Terastal (nog) geen onderdeel van de gameplay. Alleen Mega Evolution heeft vooralsnog een plek gekregen in de game. Dat was wel de eerste teleurstelling voor mij, ik keek juist uit naar het mixen van de verschillende mechanics.

Daarnaast is het aantal Pokémon erg gelimiteerd met alleen final evolutions en nog geen 200 verschillende Pokémon. Een goede kans dus dat jouw team niet mogelijk is in het spel. Zeker aangezien het seizoen al zo ver onderweg is, vind ik het een slechte keuze dat niet alle Pokémon die beschikbaar waren voor competitive voor de release van Champions in deze game zitten. Nu moet iedereen die toernooien speelt als een speer hun hele tactiek omgooien. Al helemaal omdat ook de items die je aan Pokémon kunt geven erg beperkt zijn.

Bugs en niet het soort Pokémon

Na de uitstekende Pokopia is het weer tijd voor een flink buggy titel van Pokémon. Nu worden bugs wel opgelost, maar de hoeveelheid en het soort bugs zijn wel echt schandelijk. Zo zijn er Pokémon met verkeerde genders, beschrijvingen van aanvallen die niet kloppen, healen Pokémon uit het niets midden in een gevecht. Of denk aan aanvallen die door een bug standaard falen. Het voelt zo amateuristisch aan op punten dat de bugs in Scarlet en Violet opeens niet zo erg lijken.

Potentie die nog niet bereikt is

Mega Evolution is in Pokémon de mechanic om de maximale potentie uit een Pokémon te halen. Dat is nu precies wat deze game nodig gaat hebben. Een mega evolution, gewoon af en toe een paar bugs oplossen is niet genoeg. Er moeten meer Pokémon, meer items en mogelijkheden komen om alles uit het spel te halen. Er is een potentie voor deze game, maar er moet echt veel gebeuren om het een goede game te maken.