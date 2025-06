[Review] Street Fighter 6 – eindelijk een moderne Street Fighter

Op de Nintendo Switch zijn er redelijk veel Street Fighter games verschenen. Echter, het waren allemaal klassieke games. Met de Switch 2 kan Nintendo zich eindelijk redelijk meten met de andere consoles en dus kan ook de moderne Street Fighter op het apparaat verschijnen. Street Fighter 6 is nu eindelijk ook op een Nintendo-console verkrijgbaar, maar hoe goed is deze port? Kort gezegd: geweldig. Waarom? Dat lees je hier.

Explosieve gevechten, maar ook voor beginners

In 2023 verscheen Street Fighter 6 na een aantal jaar aan teleurstelling van Street Fighter V. Hoewel we die game nooit op de Switch hebben gehad miste je daar ook niet veel aan. Gelukkig is Street Fighter 6 een flinke game met voor iedere vechtspelliefhebber wel wat wils. Niet alleen is er de standaard Arcade modus, maar ook een singleplayer verhaallijn waar je met je eigen avatar speelt en natuurlijk online. De fysieke versie van de game is op één manier te verkrijgen. Deze versie bevat alle DLC van de eerste twee jaar, in de eShop kun je het ook kopen zonder deze DLC.

Street Fighter 6 is een perfecte keuze om op de lancering van de Switch 2 uit te brengen. Niet alleen door het aantikken van een extra genre, maar ook omdat die de kracht al goed laat zien. De game is op bepaalde punten beter qua kwaliteit dan de Xbox Series S en ziet er constant prachtig uit. De kleuren spatten van je scherm en geven een goede indruk van hoe goed het schermpje van de console is ook al is het geen OLED.

Qua gameplay is het een spel wat voor iedereen geschikt is. Je hebt namelijk de normale besturing die zeker niet voor iedereen geschikt is. Zo heb je uitgebreide combinaties nodig voor goede aanvallen, maar ook een moderne. Deze versimpelt de besturing en maakt het makkelijker om gave moves te maken, ook al ben je niet heel goed in knopcombinaties. Het maakt de game een stuk toegankelijker dan de oudere games.

Veel keuze qua speelmodi

Het hoofdmenu lijkt redelijk leeg. Zo zijn er drie opties te zien: World Tour, Battle Hub en Fighting Ground. Onder deze opties hangt echter erg veel speelplezier. Vooral de Fighting Ground heeft veel verschillende opties. Echter, ik wil graag beginnen met de World Tour te bespreken.

In World Tour speel je zoals ik al eerder zei als een eigen avatar. Zoals in een RPG kun je hem uitgebreid aanpassen voor je echt van start gaat in de wereld. Hier begin je met het maken van een avatar waarna je een korte tutorial krijgt. Het doel van deze modus is het ontdekken wat kracht nu precies is. Je krijgt verschillende missies en stukje bij beetje krijg je meer ervaring waardoor je je personage kunt verbeteren. Daar houdt het niet bij op want je kunt in de leer gaan bij bekende vechters uit de franchise en hun moves en krachten leren die je vervolgens in gevechten kunt gebruiken of zelfs in de wereld. Zo kun je nieuwe plekken bereiken of collectibles vinden. De diepgang die je hier kunt ervaren voelt ongekend voor een game als dit en het is het zeker waard om te spelen.

De Battle Hub is de plek om online wat variatie te hebben. Je kunt hier een nieuwe avatar voor maken of de avatar van World Tour gebruiken. Vervolgens kun je rondlopen in een hub die niet heel boeiend is. Er zijn wel redelijk wat opties zoals de avatar battle, arcade battle of events. Als een bonus kun je hier ook oude games spelen. Er is in elk genoeg te doen, maar ik zou wel aanraden om hier pas na wat ervaring heen te gaan. Online is het niveau redelijk hoog dus zeker niet voor de beginners. Toen ik speelde was het redelijk vroeg na de lancering, dus het was erg rustig, maar mogelijk dat het later wat drukker wordt in deze modus.

Fighting Ground is waar ik het meeste van mijn tijd heb doorgebracht. Van de individuele kleine verhaallijnen in Arcade tot het tegen CPU’s of vrienden strijden in versus of de special matches. Voor de beginners zijn er veel mogelijkheden om het spel te leren. Niet alleen standaard trainingen, maar ook guides per personage en manieren om combo’s te oefenen. Ook kun je hier je eigen online rooms maken of casual/ranked online spelen.

Ook wat exclusief voor de Switch 2

De game heeft echter ook wat exclusieve opties hier voor de Switch 2. Zo zijn er twee modussen speciaal voor het gebruik van de Joy-Con 2. De eerste is de Gyro Battle en de tweede Calorie Contest. De eerste van de twee is een erg versimpelde versie van normale gevechten. Het is wel een grappige modus, maar niet één die ik veel speel. Voor zover ik kan achterhalen zijn alle normale moves random door het op en neer bewegen van de Joy-Con, specials doe je door in een cirkel te bewegen ermee en andere mogelijkheden zijn knoppen. Het voelt net een beetje te beperkt voor een game zo diepgaand. Het is zeker wel leuk om eens te proberen.

De Calorie Contest is echter pure onzin. Je hebt dezelfde besturing alleen je hebt een timer waarin je zo veel mogelijk beweegt. Als speler moet je namelijk zo veel mogelijk calorieën verbranden. Je hebt geen levensbalk dus zolang de timer doorgaat moet je blijven vechten. Uiteindelijk wordt er dan een schatting gemaakt van de verbrande calorieën. Ik ga ervan uit dat ze hiermee die van de personages bedoelen, ik had namelijk in een test meer dan 1000 kcal verbrandt.

De amiibo functie is wel te verwaarlozen. Je slaat namelijk alleen je voorkeuren op en verder niets. Als het net als Smash een Figure Player zou worden zou het een leuke toevoeging zijn, nu is het vooral wat gemak om niet bij een ander je instellingen te moeten aanpassen.

Uitstekende prestaties en een volledige ervaring

De game ziet er op beide manieren uitstekend uit. De game ziet er echt uit als een next-gen game, zeker als je de Switch vooral bent gewend. Ik heb de game op de PS5 gespeeld en daar doet het echt zeker niet voor onder qua performance en ook qua visuals komt het erg goed in de buurt. World Tour heeft soms wel wat problemen, maar dat is in iedere versie het geval. Überhaupt zijn de issues niet immens groot, maar voor de betere spelers kan het net storend zijn.

Daarnaast brengt de game echt een volledige ervaring naar spelers. Niet alleen qua modussen waar we zelfs een bonus hebben, maar ook in content. Zeker wanneer je de volledige versie met de DLC koopt. Dit zelfs wanneer je de basisversie al elders hebt. De losse DLC-packs zijn namelijk alleen al € 29,99.