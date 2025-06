Releasedatum voor DORONKO WANKO

Afgelopen december werd DORONKO WANKO aangekondigd voor de Nintendo Switch. De game verscheen al eerder in 2024 voor de pc via Steam. Bij de aankondiging voor de Switch was er nog geen releasedatum, maar die is er nu wel. Banda Namco Studios laat weten dat vanaf 23 juli dit knotsgekke hondenavontuur digitaal te koop gaat zijn via de Nintendo eShop voor (waarschijnlijk) €4,99. Uiteraard hoort er bij de onthulling van de releasedatum ook een nieuwe trailer. Die vind je onderaan dit bericht.

In DORONKO WANKO speel je als een hond. En het leuke is dat je je totaal niet hoeft te gedragen. Het is namelijk de bedoeling dat je het huis van je baasje zo vies mogelijk probeert te maken. Hoe viezer jij het huis maakt hoe beter. Dus ren lekker het huis rond en los ondertussen ook nog wat simpele puzzels op. In deze Switch-versie zijn er naast de schattige Pomeriaan vijf gloednieuwe hondenrassen die ernaar uitkijken om mee te doen.

