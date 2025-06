[Review] Switch 2-accessoires van JSAUX

Met de release van de Nintendo Switch 2 verschijnen er ook volop accessoires van third-party-partijen. Zo heeft ook JSAUX verschillende accessoires uitgebracht voor de nieuwe console. Naast twee verschillende beschermhoezen om jouw nieuwe console goed in te bewaren, is er ook een screenprotector beschikbaar om jouw scherm veilig te beschermen. Wij kregen de mogelijkheid om deze accessoires alvast uit te proberen

Colorful Ultra-thin Carrying Case

Deze kleurrijke beschermhoes is in twee verschillende kleuren beschikbaar namelijk oranje en lichtblauw. Zelf zou ik deze kleuren niet per se hebben uitgekozen maar dat is en blijft een persoonlijke smaak. Feit is wel dat we hier te maken hebben met beschermhoezen van erg stevige kwaliteit en nette afwerking. De case voelt van de buitenkant stevig aan en is niet zomaar plat te drukken. Hierdoor zit je Switch veilig opgeborgen. De binnenkant is afgewerkt met een zachte, soort suède stof. Ook dit komt jouw Switch 2 ten goede aangezien dit de kans op krasjes op scherm ongetwijfeld verminderd. Met een extra stuk klitteband zet je de console extra stevig vast. Er is zelfs ruimte om losse spellen (cartridges) in op te bergen, waardoor het al met al een praktische case is waarbij het met name de vraag is of de bijzonder gekozen kleuren jouw ding zijn, maar dat is en blijft persoonlijk. De Switch 2 past er in elk geval perfect in en zit, dankzij de klitteband afsluiting, extra stevig in de case.

Shock-Absorbent Storage Case

Mocht je de Nintendo Switch meenemen en je verwacht dat deze wel wat schokken moet zien te overleven, dan is deze bescherming wellicht een betere optie. Deze case is gemaakt van hard plastic en is specifiek bedoeld om zwaardere schokken aan te kunnen. De case is extra dun en past eigenlijk perfect om de Switch 2 heen. Er is ook in deze case ruimte voor meerdere spellen om mee te nemen, wel zo handig weer. De case oogt en voelt stevig en dat heeft als doel dat jouw nieuwe Switch 2 wel tegen een stootje moet kunnen. De console past er overigens ook goed in, zonder veel ruimte nog te bewegen. Bovendien is het opbergen erg eenvoudig. Eenmaal in de case, heb ik het gevoel dat mijn console veilig en stevig opgeborgen zit.

Anti-Glare Screen Protector

Terwijl Randy bovenstaande hoesjes aan het beoordelen was, ben ik, Menno, aan de slag gegaan met de anti-reflectie screenprotector van JSAUX. Persoonlijk vind ik het altijd erg belangrijk dat mijn scherm niet bekrast. Mocht dat toch wel gebeuren, dat ik ‘m dan kan vervangen waardoor het scherm van de gloednieuwe console onbeschadigd blijft. Als ik eerlijk ben zou ik zelf voor HD-versie zijn gegaan omdat de kleuren dan écht helder blijven. Toch werkt het glasplaatje daadwerkelijk anti-reflecterend, waardoor ik nu véél minder last heb van bijvoorbeeld lampen of de zon. Een leuk bijkomende functie is nog dat vingerafdrukken doffer lijken en dus minder storend zijn.

Het plaatsen van een screenprotector is voor veel mensen best ingewikkeld. Je moet het glasplaatje namelijk precies in één keer recht op het apparaat plakken. Lukt dit niet, dan is de kans groot dat de schermbeschermer scheef zit. Gelukkig heeft JSAUX iets handigs voor dit probleem verzonnen. In de verpakking zit buiten de schoonmaakdoekjes en een kaartje om bubbels weg te duwen, ook een plastic houder dat je op de Nintendo Switch 2 kan plaatsen. Hiervoor moeten de Joy-Con 2-controllers wel van Switch 2 af zijn, maar daarna klikt de houder perfect rondom de nieuwe console. Dankzij dit geel gekleurde rechthoekige stukje plastic zat de screenprotector meteen goed op het scherm van mijn Nintendo Switch 2. Het enige waar jij als gebruiker nog voor moet zorgen is dat je scherm daadwerkelijk schoon en stofvrij is. Gelukkig is er zoals eerder gezegd daarvoor een schoonmaaksetje, met een vochtig en droog doekje en een stofsticker aanwezig.

Ik wil het toch ook nog even kort over de verpakking hebben. Deze voelt namelijk erg stevig aan waardoor de twee glasplaatjes niet zomaar kapot zouden gaan. Wel vind ik het design van de ‘Nintendo Switch 2’ opmerkelijk. Hoewel de C-knop erop staat, bestaan die witte Joy-Con-controllers niet. Die zijn hoogstwaarschijnlijk van het OLED-model gepakt, maar het ziet er gewoon vreemd uit. Ook het lettertype oogt erg goedkoop, maar uiteindelijk gaat het om de screenprotector zelf en daar heb ik echt niks aan te merken voor de kleine prijs van 14 euro!