Fysieke release voor Under Defeat op de Nintendo Switch

Limited Run Games maakte via X bekend dat zij een fysieke release gaan verzorgen voor de verticaal scrollende shooter Under Defeat. De game is momenteel alleen digitaal te koop via de Nintendo eShop. Fysiek is de game alleen in Japan uitgekomen, maar daar gaat dus verandering in komen.

Over 10 years after the war between the Empire and the Federation began, tensions are high as a ceasefire is negotiated. In the days leading up to the end of the war, all bets are off as new and deadly technology is brought out by both sides.



Via Limited Run Games gaat er een standaardversie en een Deluxe Editie te verkrijgen zijn. Zowel voor de Nintendo Switch als de PlayStation 5. Pre-orders hiervoor starten op 18 maart 2025 en duren tot 20 april 2025. Goed om te weten is dat deze uitgave geen genummerde release is. LRG verzorgt de distributie voor Clear River Games. Under Defeat is een nieuwe versie van de arcade game uit 2005 waarin je vecht voor vrijheid. Deze ultieme versie verscheen vorige maand voor diverse platformen waaronder dus digitaal voor de Nintendo Switch. Het is een zogenaamd verticaal scrollende shooter waarin je een helikopter bestuurt. Je bestuurt slechts twee knoppen: vuren en bommen werpen. Alleen is dat door het kantelmechanisme niet zo makkelijk als het klinkt. Je bevindt je middenin het conflict tussen het Duitstalige Rijk en de Engelstalige Unie. Lukt het jou om een eindeloze oorlog te stoppen?

