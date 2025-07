We moeten inmiddels al bijna 25 jaar terug in de tijd voor Tony Hawk’s Pro Skater 3 en 4. Beide games verschenen in het Gamecube-tijdperk en borduurden destijds voort op het enorme succes van Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2, welke destijds hoogtijden beleefden op onder andere de PSX en Dreamcast. De eerste vier delen van Tony Hawk’s Pro Skater staan bekend om, voor hun tijd, de betere games uitgebracht. Ik kon dan ook niet wachten om met de remake aan de slag te gaan.

Arcade-skating op zijn best

Wat heb ik destijds veel uren in de Tony Hawk’s Pro Skater-games gestopt, ook in deel 3 en 4. En dat terwijl ik regelmatig een pauze moest nemen doordat ik niet altijd heel goed ga op de snelle actie en flink heen en weer bewegende camera tijdens het skaten. Toch bleef ik elke keer terugkeren om opnieuw te spelen. Het was destijds een stukje magie dat de games hadden. Skaten op een dusdanig arcade-achtige manier waardoor je, na het volgen van een leuke tutorial, al snel met gemak trucs deed, score naar score verbeterde en van railing naar railing kon grinden. Dit alles onder het genot van een mega vette soundtrack en ijzersterke levels. Het goede nieuws: dit alles is geheel terug, vrijwel ongewijzigd en toch modern!

De opzet van Tony Hawk’s Pro Skater is eigenlijk vrij simpel. Kies een skater, kies een level en voltooi in dat level een tal van opdrachten. Heb je genoeg opdrachten voltooid? Dan unlock je een volgend level. Telkens speel je in sessies van 2 minuten, om in die 2 minuten één of meerdere opdrachten te voltooien. Sommige zijn steeds hetzelfde, denk aan scores behalen tot de bekende letters S-K-A-T-E én de geheime tape te verzamelen. Andere opdrachten verschillen per level, bijvoorbeeld om op een bepaalde manier over een personage heen te skaten. Het klinkt bijna te simpel om waar te zijn, en toch pakte én pakt deze opzet geweldig uit. Het laat zien dat de laagdrempelige benadering van skaten dusdanig sterk is, dat het bijna tijdloos te noemen is. Doordat je levels steeds beter leert kennen en ook het skaten steeds beter onder de knie begint te krijgen, worden steeds meer missies ook ‘haalbaar’. Het beloningssysteem door steeds nieuwe levels te unlocken na het behalen van een X-aantal opdrachten, werkt bovendien enorm verslavend. Zeker omdat de levels steeds groter en uitdagender worden.

What’s more and new?

Natuurlijk is er meer, denk aan het bouwen van je eigen skate-park, maar de carrière mode zoals hierboven beschreven is toch wel het belangrijkste deel in de game. Voor kenners van deel 4 is hier wel het nodige in veranderd. Net als in deel 3 speel je nu ook in Tony Hawk’s Pro Skater 4 in sessies van 2 minuten. De originele open wereld waarin je met skaters kon praten, vrij kon rond skaten en zo opdrachten kon doen, is vervangen door hetzelfde principe als in Tony Hawk’s Pro Skater 3. Of je dat gaat waarderen zal persoonlijk zijn, maar voor mij pakt dit prima uit. Het zorgt er bovendien voor dat beide delen meer consistent zijn. Qua content staat hier wél tegenover dat je drie nieuwe skateparken krijgt voorgeschoteld, waaronder een pinball level en een waterpark.

En eerlijk is eerlijk, van te voren twijfelde ik of de nieuwe levels de kwaliteit van de originele konden evenaren. Maar dat is het geval, en hoe! Zo bevat het waterpark honderden meters aan buizen waar je overheen kunt grinden maar ook allerlei verborgen plekken en meer dan zat plekken om flinke tricks uit te halen. Het Pinball-level is een grote pinbalmachine, welke qua originaliteit absoluut de beste nieuwkomer is. Het is dan ook fijn te zien dat er echt de tijd is genomen een aantal kwalitatief goede levels te bouwen. er zijn overigens niet alleen nieuwe levels toegevoegd, ook het aantal skaters is verhoogd met een aantal nieuwkomers. Nu geef ik er zelf weinig om, laat mij maar gewoon met Tony Hawk spelen, maar er zullen zat gamers zijn die deze nieuwkomers behoorlijk kunnen waarderen!

Zoals eerder geschreven kun je nog steeds je eigen levels maken, en de level-editor is bovendien aardig gemoderniseerd. Eigenlijk is het een skatepark-creator, omdat je letterlijk je hele eigen skatepark naar wens kunt bouwen. Ook kun je zo zelf goals bedenken alsmede dingen die andere moeten verzamelen. De mogelijkheden zijn eindeloos en naast het feit dat het bouwen gebruiksvriendelijker is dan ooit, kun je jouw creaties nu ook online delen. Dit levert de leukste creaties op, ik zag zelfs al een Mario-geïnspireerd park voorbij komen! Toch blijft mijn persoonlijke voorkeur bij de carrière mode liggen. Verder

Audiovisueel

Grafisch gezien oogt Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 geweldig op de Nintendo Switch 2. Bedenk je het origineel, maar dan zoveel scherper en met zoveel meer details, inclusief een stabiele framerate wat voor een heerlijk soepele ervaring zorgt. Ook de animaties van de skaters zijn enorm verbeterd. De game heeft nooit als doel gehad ultra-realistisch te ogen, en dat hoeft ook niet. Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 ziet er echter meer dan prima uit en staat anno 2025 prima zijn mannetje. Speel je op de originele Switch, verwacht dan met name een lagere framerate met meer haperingen alsmede lagere kwaliteit textures en details. Daarnaast is de soundtrack ook aangepast en met de tijd meegegaan. Ergens kan ik me voorstellen dat fans het jammer vinden dat oude bekende nummers compleet verdwenen zijn, de nieuwe soundtrack is evenwel erg sterk. Leuk is ook dat er nummers voorbijkomen van dezelfde artiesten als in het origineel.