Krijgt Donkey Kong zijn eigen film?

Na het succes van de Super Mario Movie lijkt Nintendo de smaak van het witte doek te pakken te hebben. Niet alleen is er een vervolg in de maak en wordt er hard gewerkt aan een The Legend of Zelda-film, maar nu lijkt Donkey Kong de volgende te zijn die in de schijnwerpers mag stappen. Onlangs hebben Nintendo en Universal Pictures namelijk gezamenlijk een copyright ingediend voor een tot dusver naamloos DK-project. Na een rol in Mario’s eigen film, mag de heer Kong nu zelf de hoofdrol gaan vertolken.

Hoewel deze copyrightaanvraag nog niets officieel bevestigt, lijkt het wel om een speelfilm te gaan. Dan blijven er logischerwijs natuurlijk niet veel mogelijkheden meer over. Verder is er op dit moment echter nog niets bekend over dit nieuwe project. Wel kunnen we ervan uitgaan dat deze film nog wel even op zich zal laten wachten. Immers komt het vervolg op Super Mario pas volgend jaar uit, en de Zelda-film zelfs pas in 2027. Het geeft ons in ieder geval iets om naar uit te kijken!

Met de release van de Nintendo Switch 2 kreeg Donkey Kong ook voor het eerst in tijden weer een eigen game: Donkey Kong Bananza. Onze geliefde aap is bezig aan een nieuwe opmars.