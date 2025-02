[Review] Warriors: Abyss – het had meer kunnen zijn

Vorige week hield Sony weer een State of Play en één van de grote verrassingen was de directe release van Warriors: Abyss op verschillende platformen. Warriors: Abyss is een roguelite game waarin je in samenwerking met een god de hel moet bevrijden van de invloeden van Gouma. Dit met een ruime keuze uit de bekende personages van de hoofdspellen. Hoewel het een perfecte combinatie lijkt, is dat het helaas niet.

Vecht je door de lagen van hel

Het spel begint wanneer je opgeroepen wordt door Enma een god en heerser van de onderwereld. Helaas heeft een duistere kracht zijn plek ingepikt. Gouma, een oeroud kwaad, is namelijk vrijgelaten en heeft de hel overgenomen. Doordat Enma ook zijn krachten kwijt is geraakt kan die het niet zelf opnemen tegen dit kwaad. Hij heeft dus jouw hulp nodig. Jij moet je weg vechten door vier lagen van hel met ieder 8 levels. Het verhaal is echter helaas niet zoiets als Hades met goede lore. Nee, af en toe verschijnt Enma om een klein beetje achtergrondverhaal te geven en een lullige opmerking te maken, maar verder niet. Dat is jammer, want hoewel roguelites over het algemeen vooral om de actie draaien, wordt het op deze manier erg repetitief.

Gameplay voelt als Warriors, maar is erg oppervlakkig

Qua gameplay heeft Abyss heel veel van het DNA van Warriors, hele hordes vijanden komen op je af en met behulp van combo’s kun je hier flink wat vijanden afmaken. Helaas is de game op de Switch niet genoeg geoptimaliseerd en zeker met flinke combo’s in de latere levels met meer vijanden lijkt het soms alsof je naar Powerpoint zit te kijken. Wat jammer is, is dat de vijanden allemaal op elkaar lijken. Je hebt amper uiteenlopende vormen en de paar die er zijn vallen nog steeds amper op.

Dit is een trend die zich verder zet in de biomen. Elk 8ste level is een boss fight waarna je naar een volgend niveau van hel kan bereiken. Deze niveaus hebben hun eigen omgevingen, zo heeft het tweede niveau een ijzig thema. Hier merk je verder niets van in gameplay en ook qua omgeving is het een minimaal thema. Wat erg jammer is.

Iedere stage die je doorloopt, geeft je een beloning, meer levens, currency, een extra held om je te helpen en nog een paar opties. Na het ontvangen van je beloning krijg je weer drie keuzes voor je volgende level, ieder met een icoon wat zegt wat voor beloning er wacht. Een redelijk standaard onderdeel van roguelites.

Bewandel je eigen pad

Wat het spel wel erg goed doet, is de complexiteit van upgrades. Je hebt namelijk meerdere kanten waar je naartoe kunt gaan om je kracht te vergroten. Zo heb je meerdere Emblems die als je er genoeg van een specifieke hebt extra kracht geven. Ook kun je extra dashes krijgen, grotere range en meer afhankelijk van de Emblems. Op deze manier kun je dus met één personage compleet andere builds maken in een run. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om tot zes heroes als hulp te gebruiken. Deze kun je verzamelen als beloningen na stages met ieder ook hun eigen emblems. In een stage kun je ze vervolgens gebruiken om na een combo tijdelijk op te roepen.

Daarnaast zijn er verschillende onderdelen van de Warriors franchise die op een manier voorbij komen. Zoals een ultieme aanval, de Musou aanval, die je kunt opladen door vijanden aan te vallen en Assembly. De Assembly roept alle heroes die je mee op reis hebt op om een periode van tijd flinke schade toe te brengen. Deze is traag in het opladen dus tactisch gebruik hiervan is essentieel.

Veel vrij te spelen, maar toch repetitief

Het spel laat je stukje bij beetje permanente onderdelen vrijspelen. Zo kun je nieuwe formaties kopen, maar ook nieuwe speelbare personages. Waar deze personages in Warriors echt eigen persoonlijkheden hebben en verhaallijnen mist dat hier volledig. Of ik nu met de een of de ander speel het voelt allemaal redelijk gelijk aan. Dit afgezien of het trage, maar veel schade aanrichtende acties zijn of snelle met minder schade. Het voelt zeker als je alles wilt vrijspelen erg veel aan als een grind. Iets wat ik met games als Hades of de God of War Ragnarok Valhalla DLC totaal niet als gevoel had. Het is enorm jammer, maar hopelijk komt er ooit een vervolg met meer diepgang en diversere gameplay.