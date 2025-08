[Review] Wild Hearts S – solide port, maar kon nog wat beter

Wild Hearts verscheen in 2023 door een samenwerking van Koei Tecmo en EA Originals. De game werd redelijk goed beoordeeld, maar was commercieel geen groot succes. EA trok de stekker er uit, maar Koei Tecmo ziet er blijkbaar nog heil in. Ze hebben de game daarom verder ontwikkeld en uitgebracht voor de Switch 2. Perfect voor liefhebbers van het jagen op monsters zou je zeggen, er is namelijk nog geen competitie in het genre hier. Hoewel het niet perfect is, is het een uitstekende game voor beginners en fans.

Azuma is een bijzondere plek

De game speelt zich af in de wereld van Azuma waar jij als een hunter terecht bent gekomen op zoek naar werk en een reden om te leven. Waar je vandaan komt zijn hunters steeds minder nodig dus je bent gaan reizen. Op zoek naar plekken waar jouw diensten als jager op Kemono wel nog gewaardeerd worden. Deze monsters zijn een bedreiging voor de mensheid en moeten dus verslagen worden.

Door de kracht van de Kemono kan echter niet zomaar iedereen het tegen ze opnemen, dus daar zijn de hunters voor. Wanneer je aan het begin van het spel tegen een Deathstalker grandioos verliest krijg je van een onbekende de kracht van karakuri. Karakuri is een kracht die speciale karakuri threads gebruikt om verschillende constructies te maken. Van een kampvuur tot gliders of aanvallende constructies. Nu komt de game niet uit de lucht vallen met de term karakuri. Dit wordt in Japan omvat mechanische constructies die gebruik maken van veringen, zwaartekracht en hefboomwerking. Iets wat uitstekend gedaan wordt met veel diverse opties wat de gameplay versterkt.

Met deze krachten ga je op pad naar Minato, een stad met een groot Kemono probleem. Deze stad probeer je te beschermen tegen de vele monsters en te helpen met het herstel van onder andere karakuri technologie in de stad. Stukje bij beetje kom je meer te weten over de wereld en hoe karakuri van belang is in de wereld.

Veel gelijkenis met Monster Hunter

De gameplay is in de kern erg gelijkend met de populaire Monster Hunter-franchise. Het is bombastisch met uitstekende gevechten waar je constant moet opletten hoe de Kemono’s bewegen. Ze doen veel schade, maar als je doorhebt hoe ze aanvallen kun je veel schade voorkomen. Tactisch spelen om Kemono af te maken, de resources die je krijgt gebruiken voor upgrades en dat herhalen. Tot je het verhaal kunt voortzetten omdat je genoeg gegroeid bent.

Dat klinkt erg als grinden, maar het valt wel mee. Doordat de Kemono echt wel uniek zijn met unieke aanvallen en bewegingen blijft de game constant fris. Daarnaast heb je zelf een flinke variatie aan wapens die ook je speelstijl goed kunnen veranderen, dus de game weet wel goed te zorgen dat het niet gaat vervelen. Ik vind eerlijk gezegd dat ze dit beter doen dan bij Monster Hunter.

Er is alleen een onderdeel wat het echt anders maakt en ik heb het eerder al genoemd. De mechanics van karakuri. Karakuri maakt het spel nog veel dynamischer. De vele constructies die je kunt gebruiken kun je jezelf helemaal eigen maken. De constructies kunnen dienen als support, door je bijvoorbeeld te helen. Als bescherming of geeft je juist een voordeel met aanvallen. De constructies zijn dus niet alleen nuttig buiten gevechten, maar juist ook in een gevecht. Dit geeft Wild Hearts voor mij juist een groot pluspunt tegenover andere games zoals dit. De variatie in speelstijlen is enorm.

De S in de naam maakt het niet heel speciaal

Waar nieuwe versies over het algemeen ook wat nieuwe content hebben is de game niet echt bijzonder. De game geeft je hier dus helaas niets. De enige aanpassingen zijn dat er wat balancing is gedaan aan wapens en dat je online met vier man kunt spelen (in plaats van drie). Nu ondersteunt de game geen cross-play dus is de online redelijk leeg en verwacht ik ook niet dat die enorm populair gaat worden.

Ook hoef je geen betere performance of iets dergelijks te verwachten. De game draait over het algemeen redelijk prima op de Switch 2, maar de optimalisatie had beter gekund. De framerate is niet heel stabiel. Nooit dat het onspeelbaar wordt, maar kan zeker invloed op je plezier hebben. Ook zijn de textures niet het mooiste wat je kunt hebben, het lijkt alsof er een waas over zit en dat is wel zonde.

Conclusie

Wild Hearts S is een prima spel voor de Switch 2, maar helaas performance niet echt geweldig. Toch is de game goed speelbaar en weet die vloeiend aan te voelen tijdens gevechten. Het kopieert Monster Hunter soms net iets te veel, maar op zich is dat niet te storend. Qua content hoef je niet veel nieuws te verwachten, dus mocht je de originele release hebben gespeeld is er geen reden deze versie te kopen. Wel is de kern van de gameplay erg sterk en ik kwam dan ook graag terug naar de game om meer te spelen. Iets wat ik zeker niet vaak heb met spellen als dit.