[Review] Ys X: Proud Nordics – had nog een stapje meer mogen zetten

In 2024 verscheen Ys X voor verschillende consoles waaronder de Switch. Nu is voor de Switch 2 er een nieuwe versie uitgekomen. Ys X: Proud Nordics met wat nieuwe content. Maar echt overtuigend is de game niet helemaal. Dat terwijl he juist wel een redelijk goede kern heeft.

Ys is ondertussen al een langlopende franchise die de avonturier Adol Christin volgt op verschillende avonturen. Adol’s doel is om de hele wereld te verkennen en ondertussen overal mysteries te ontrafelen. Ys X is het elfde deel in de hoofdserie, maar chronologisch volg je juist Adol in zijn beginjaren. Wanneer je na een aanval terechtkomt in de stad Carnac word je aangevallen door stel wezens die later worden gedoopt tot Griegr. Het bijzondere hieraan is dat ze niet doodgaan, tenzij ze aangevallen worden met mana.

Al snel gaat er van alles mis en wordt het rustige stadje aangevallen door een lading sterkere Griegr. Samen met de dochter van een sterke clan, Karja, ga je de strijd aan, maar uiteindelijk moet je door overmacht vluchten. Vanaf hier begint pas echt je avontuur. Vastgebonden aan Karja ga je de strijd aan om je vrienden te redden van de Griegr. De dynamiek van Karja en Adol werkt uitstekend. Je ziet ze groeien van een uit noodzaak geboren samenwerking tot een innige vriendschap en dat gaat dan ook gepaard met de nodige humor.

Wat ik hier jammer vind, is dat de personages allemaal goed geschreven zijn, maar er een rare keuze is gemaakt over wanneer je voice-acting hebt en wanneer niet. Het voelt soms een beetje willekeurig en het haalt wat van de ervaring weg. Zeker het feit dat Adol stil is, voelt stom aan. Wanneer je eigen namen hebt, en eigen personages snap ik die keuze nog enigszins, maar met hoe actief er gesproken wordt voelt het als een gemiste kans.

Uitstekende combat

De combat is snel en vloeiend opgezet. Je kunt continu wisselen tussen Karja en Adol en individueel met hun aanvallen en specials gebruiken. Echter, doordat ze met mana aan elkaar verbonden zijn, kun je ze ook samen gebruiken. Je hebt dus de keuze om solo te vechten of als een duo. Als een duo ben je een stuk krachtiger en kun je sterkere aanvallen blokkeren. Ook heb je speciale aanvallen die beide personages gebruikt.

Daartegenover staat echter wel dat je slechter vijanden kunt ontwijken. Het is dus niet altijd slim om maar als een duo te vechten. Wat het spel erg goed doet hier is het leuk houden van gevechten. Je hebt een uitgebreide skill tree die bovendien die genoeg verschillende aanvallen voor je kan vrijspelen. Wel kun je per personage maar vier speciale aanvallen tegelijk selecteren en dan nog eens drie voor de duo-modus. Daarnaast zal de skill tree voor iedereen anders zijn qua effect. Dit aangezien je iedere node kunt vullen met een speciaal effect.

Juist omdat de normale gevechten zo sterk zijn is het jammer hoe de gevechten op zee werken. Het voelt als leuke basis, maar voor langere gameplay wordt het al snel saai en eentonig, zelfs na het vrijspelen van verschillende nieuwe upgrades. Het helpt dan ook niet dat de besturing wat verouderd aanvoelt.

Nieuwe content

In deze versie van het spel krijg je wel wat extra content geserveerd. Zo kun je een gloednieuw gebied bezoeken met ook een extra verhaallijn. Deze verhaallijn introduceert niet alleen nieuwe personages, maar ook gaat het dieper in op de clan van Karja. Het is een interessant stukje verhaallijn dat zeker niet onderdoet voor het hoofdverhaal. Met de extra verhaallijn komen natuurlijk ook extra uitdagingen en omgevingen om te ontdekken met vele schatten.

Ook krijg je ten opzichte van de vorige versie verbeterde graphics en een flinke boost in framerate. Als je er voor kiest om in quality mode te spelen heb je al een stabiele 60 fps, maar in performance mode kan de game 120 fps aan op de Switch 2. In mijn ervaring met het spel zijn het beiden erg goede ervaringen. Zeker voor de snelle combat is een wat hogere en stabiele framerate erg fijn.

Niet genoeg

Hoewel er dus zeker wat vernieuwingen in zitten, is er geen manier om te upgraden van het origineel en dat is zonde. Ik zou namelijk niet willen zeggen dat de game het waard is om een tweede keer te kopen. Als je de game nog niet eerder hebt gespeeld is de prijs van € 69,99 het wel waard mits je niet te veel waarde hecht aan mijn eerder genoemde minpunten. Maar, als je het origineel al eens hebt gespeeld is er eerlijk gezegd geen reden om het nog eens te kopen, zelfs met de extra content.