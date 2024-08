Rise Eterna War verschijnt deze maand op de Nintendo Switch

Vandaag heeft uitgever Forever Entertainment bekendgemaakt dat Switch-bezitters later deze maand aan de slag kunnen gaan met Rise Eterna War. Over een paar weken, op 22 augustus, staat de release gepland voor het vervolg van Rise Eterna. Mocht je voordat dit nieuwe spel verschijnt het vorige deel uitproberen, dan is dit je kans! Rise Eterna is nu namelijk tijdelijk in de Nintendo eShop te koop voor een bedrag van €1,99. Uiteraard is er ook meteen een trailer vrijgegeven, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken.

In Rise Eterna War kruip je in de huid van Arthbane. In de game volg je het verhaal van deze machtige generaal, die zijn laatste strijd leidt om zijn thuisland terug te winnen van buitenlandse indringers. Echter kan hij dit natuurlijk niet alleen en daarom rekruteer je in dit spel verschillende eenheden en legendarische helden. Deze troepen moeten natuurlijk wel sterk blijven en dat is dan ook de reden dat je maaltijden voor ze moet kopen en munten moet verzamelen. Ben jij er klaar voor om deze emotionele verhaallijn te beleven?