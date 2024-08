The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom trailer verkent de verschillende gebieden in Hyrule

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom trailer verkent de verschillende gebieden...

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom heeft vandaag een gloednieuwe trailer ontvangen. De game die in juni werd onthuld is de eerste console avonturen game waarin je niet als Link maar als Zelda speelt. De eerste trailer toonde al dat een Hyrule wat we mogelijk herkennen van A Link to the Past en A Link Between Worlds een nieuw gevaar tegenover zich krijgt. Nadat Link Ganon verslaat wordt de bekende held opgeslokt door een vreemd portaal. Op het nippertje kan hij Princess Zelda redden uit het kristal waarin ze gevangen zit en nu is het aan jou de taak om Hyrule te redden. Dit met behulp van het maken van Echoes van voorwerpen en vijanden.

De gloednieuwe trailer is meer dan vijf minuten lang en bekijkt de verschillende gebieden van de wereld. Van de Gerudo Desert naar Jabul Waters en Eldin Volcano. De diverse wereld is duidelijk anders dan hoe Hyrule was in A Link to the Past met flinke verschillen zoals de twee typen Zora. Verder kijkt de trailer nog naar verschillende andere aspecten van het spel. Zoals manieren om je te verplaatsen zoals het gebruiken van een paard. Ook kun je accessoires en outfits kopen. De Echoes Wand wordt ook beter onder de loep genomen met diverse krachten buiten het kopiëren van voorwerpen en vijanden.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom verschijnt op 26 september en is nu al te bestellen via onder andere de My Nintendo Store.