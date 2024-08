Monolith Soft’s 1st Production zoekt nieuwe talenten voor “een nieuwe RPG”

In de afgelopen jaren is Monolith Soft steeds belangrijker geworden voor Nintendo. Het bedrijf wat bekend is geworden door onder andere de Xenoblade Chronicles franchise blijft groeien en neemt steeds meer verantwoordelijkheid aan. Zo ondersteunt het Nintendo ook met vele andere games. Nu zoekt Monolith Soft’s 1st Production team voor versterking om een nieuwe RPG te maken.

Het team is hard aan het werk voor de volgende game, maar zal daar flink wat hulp bij nodig hebben. Op de recruitment pagina staan acht verschillende rollen. Van 2D designer voor artwork tot 3D CG Designers of in-game animaties. Daarnaast is er een lang bericht van de CCO van Monolith Soft. Hierin praat de CCO, Testuya Takahashi, over de reden van de uitbreiding.

Zo noemt hij het veranderende landschap en de verwachting dat games steeds verfijnder worden met meer verwachtingen. Zo hebben ze mensen nodig op alle vlakken, maar voor het gemak hebben ze er op de site maar acht genoemd. Zowel beginners als leads zullen nodig zijn voor de volgende stap van de 1st Production. Hoewel Monolith Soft traditioneel gezien weinig man gebruikte voor hun games, kan dat in de huidige periode niet meer. Hij benadrukt ook nog dat hoewel zijn bericht heel formeel klinkt, het bedrijf zeker niet zo formeel is. Dat het relatief een ruwe organisatie is.

Van de manier hoe de RPG omschreven wordt kan het best eens zijn dat het de eerste RPG wordt in een serie buiten Xenoblade Chronicles in een lange tijd. De laatste keer dat de ontwikkelaar de hoofdontwikkelaar was van een game buiten Xenoblade was voor de game Project x Zone 2 die in 2015 verscheen.