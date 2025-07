The Wandering Village krijgt fysieke edities

Eerder deze week verscheen The Wandering Village dan eindelijk voor Nintendo Switch, na jaren uitsluitend op Steam te spelen te zijn geweest. Digitaal kun je de game nu dus kopen. Wie hem echter liever fysiek in huis haalt, heeft geluk! Serenity Forge gaat er namelijk twee uitgeven: een standaard editie en de Collector’s Edition. Hoewel er nog geen exacte releasedatum is hiervoor, is de verwachting dat ze binnenkort verkrijgbaar zullen zijn.

Natuurlijk zal de Collector’s Edition van The Wandering Village meer bevatten dan de standaardeditie, maar ook deze laatste heeft een paar leuke extraatjes. Je krijgt er namelijk de digitale soundtrack en een stickervel bij. En een mooie coversheet aan de binnenkant, iets wat ook al lang niet meer vanzelfsprekend is. Uiteraard doet de Collector’s Edition daar nog een aardig schepje bovenop. Wie deze in huis haalt, krijgt ook een stoffen poster, vier ansichtkaarten, een artbook, een setje houten speldjes en een rubberen keychain. En als kers op de taart: een Onbu-bloempot waar je een vetplantje in kunt planten.

Een korte opfrisser

The Wandering Village speelt zich af in een post-apocalyptische wereld, waar overal ter wereld mysterieuze planten groeien. Dat zou op zich niet zo’n probleem zijn, ware het niet dat deze giftige pollen verspreiden. Een kleine groep overlevenden besluiten een schuilplaats te bouwen op de rug van een enorm ronddwalend wezen, dat zij ‘Onbu’ noemen. Jij speelt de leider van deze kleine groep mensen. Aan jou de taak om jullie nederzetting uit te bouwen en een symbiotische relatie te onderhouden met het enorme wezen. Jouw keuzes spelen hierin een enorme rol, want hoe ga je deze relatie aan? Zoek je naar een balans, waarin zowel jouw volk als het wezen comfortabel kunnen leven? Of ben je alleen maar bezig met uitbreiden en het overleven van je eigen mensen, zonder aan de behoeften van het wezen te denken? Het wezen dwaalt daarnaast verder en verder, door onbekende biomen met uitdagingen waaraan je je telkens zult moeten aanpassen.

Krijgt The Wandering Village een plekje in jouw gamecollectie?