‘Rogue-em-up’ Absolum aangekondigd voor de Switch

De Switch krijgt er een arcade beat-em-up bij: Absolum is vandaag aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Dotemu, Guard Crush en Supamonks laten weten dat de game later dit jaar moet uitkomen. Een releasedatum is echter nog niet bekend.

In Absolum neem je het op tegen de kwaadaardige Crimson Order. Het is zoals gezegd een zogenaamde arcade beat-em-up, maar de game heeft tegelijkertijd ook roguelite-elementen. Een ‘rogue-em-up’, zou je kunnen zeggen. Je verkent Talamh, een door magie verscheurde wereld. Sun King Azra sloeg zijn slag in de ontstane chaos en greep de macht, die hij handhaaft door middel van zijn loyale Crimson Order. Jouw tegenstanders dus. Tovenaars zijn tot slaaf gemaakt en steeds meer land wordt ingenomen door de op macht beluste Azra. Maar hier kom jij om de hoek kijken. Je speelt in Absolum als een aantal strijders, elk met hun eigen unieke skillsets en vechtstijl. Dit doe je in je eentje, of samen met een vriend in lokale en online co-op.

De trailer laat ons een glimps van het verhaal zien. Wat meteen opvalt, is de prachtige artstyle die voor Absolum is gebruikt. Niet alleen in de cutscenes, maar ook in de gameplay zelf. Neem hieronder zelf een kijkje:

Zodra er een releasedatum bekend is voor Absolum, lees je dat natuurlijk hier.