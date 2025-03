Konami deelt alvast de launch trailer van Suikoden I&II HD Remaster

Morgen is het dan zover. Na eerder uitstellen van de release in 2023 verschijnt morgen dan eindelijk de Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune & Dunan Unification Wars voor de Nintendo Switch. Vooruitlopend op de release deelt Konami vandaag alvast de launch trailer.

Suikoden I en II werden in de jaren 90 oorspronkelijk uitgebracht voor de PlayStation. Maar na lang wachten kunnen nu ook Nintendo Switch spelers aan de slag met deze klassiekers. Morgen, op 6 maart 2025 verschijnt de HD Remaster voor pc, PlayStation 4 & 5, Xbox en de Nintendo Switch. Voor wie niet bekend is met deze serie: de Suikoden-serie begon in 1995 en inmiddels zijn er 11 titels van deze RPG-oorlog reeks verschenen. Meer informatie vind je op de officiële website van de game.

Wacht jij op de Remaster van deze geliefde JRPG-klassiekers? Bekijk dan de launch trailer hieronder!