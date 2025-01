Square Enix wil medewerkers beschermen met nieuwe regels

Games kunnen sterke emoties oproepen, en vaak is dat ook de bedoeling. Een ontroerend verhaal, een grappige quest of een frustrerende eindbaas: het hoort er allemaal bij. Maar helaas slaat bij sommigen de passie om in waanzin, met alle gevolgen van dien. Ontwikkelaars, stemacteurs en andere betrokkenen krijgen met regelmaat stortvloeden van (online) haat over zich heen. Dat heeft niet alleen impact op hun werkplezier en persoonlijke leven, maar ook op de bereidheid van mensen zich in dit werkveld te wagen. En Square Enix is er helemaal klaar mee.

Vandaag heeft Square Enix een ‘Group Customer Harassment Policy‘ gepubliceerd. En die draait er, kort samengevat, niet omheen: misdraag je je? Dan heeft Square Enix het recht jou hun diensten te ontzeggen. En maak je het écht heel bont? Dan kunnen ze na overleg met de politie en/of hun advocaten juridische stappen nemen. Voor de hardleerse internettrollen staat er ook een lijstje met voorbeelden van onacceptabel gedrag in het beleidsstuk. Denk aan fysiek of verbaal geweld, persoonlijke aanvallen op fora en het stiekem fotograferen of filmen van medewerkers. Ook bepaalde eisen, zoals onredelijke verzoeken tot bijvoorbeeld fysieke excuses van medewerkers of financiële vergoedingen, kunnen ervoor zorgen dat Square Enix zich op dit nieuwe beleid beroept.

Dit beleid is wat mij betreft een mooie stap. Hopelijk gaan we ook zien dat het daadwerkelijk gebruikt wordt om consequenties aan idioot gedrag te verbinden. Mochten er updates komen, dan houden we je uiteraard op de hoogte. En ben je nog op zoek naar een leuke Square Enix-game? Kijk dan eens naar Fantasian Neo Dimension, dat wij met een 8,5 beoordeelden!