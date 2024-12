Verkoop van Dragon Quest lll HD-2D Remake voorbij twee miljoen exemplaren wereldwijd

Op 14 november 2024 verscheen Dragon Quest III HD-2D Remake op o.a. de Nintendo Switch. Square Enix geeft nu een eerste update van de verkoopcijfers. De game is al meer dan twee miljoen keer verkocht. Dit aantal is gebaseerd op zowel digitale als fysieke aankopen voor alle platformen. Op X bedankt Square Enix spelers voor hun deelname aan het avontuur.

We’re glad to see so many of you enjoying #DragonQuest III HD-2D Remake! 💙 pic.twitter.com/zgDdEWSXPp — DRAGON QUEST (@DragonQuest) December 6, 2024

Dragon Quest III HD-2D Remake is een remake van de RPG-klassieker uit 1989 en het begin van de Erdrick-trilogie. In deze JRPG speel je het kind van de grote held Ortega, die tijdens een gevecht met een demoon genaamd Baramos is gesneuveld. De koning geeft jou nu de opdracht om de laatste missie van je vader te voltooien. Samen met drie teamgenoten trek je de grote wijde wereld in om deze klus te klaren.



Mocht je nog twijfelen over de game? Lees dan onze review. Of bekijk de launchtrailer hieronder. In 2025 verschijnt er een Dragon Quest I & II HD-2D Remake waardoor liefhebbers de volledige Erdrick-trilogie in een verbeterd jasje kunnen spelen.



Dragon Quest III HD-2D Remake is te koop in de Nintendo eShop. Of ga je liever voor een fysiek exemplaar voor onder de kerstboom?