Borderlands 4 is nu te pre-orderen

Het is nog maar een week geleden dat de officiële Twitter-pagina van Borderlands de releasedatum voor Borderlands 4 op de Nintendo Switch 2 aankondigde. Vandaag maakte de game echter tóch een verschijning tijdens de Partner Showcase. In aanloop naar de release droppen 2K en Gearbox nog even een nieuwe trailer. Je bekijkt hem onder aan dit artikel.

Deze nieuwe video geeft ons niet alleen een kijkje in de game, maar informeert ons ook dat pre-orderen vanaf nu mogelijk is. Je kunt hierbij kiezen uit verschillende edities. We zien ook een pre-orderbonus in de vorm van het Gilded Glory Pack, dat bestaat uit drie skins die je kunt gebruiken.

Een korte opfrisser: Borderlands 4 komt op 3 oktober uit voor de Switch 2, nog geen maand na de release voor andere platformen. En over andere platformen gesproken – de game ondersteunt crossplay, dus je bent niet beperkt tot vrienden die toevallig ook een Switch 2 in huis hebben. Uiteraard kun je ook kiezen voor de single-player campaign. Wat gaat het worden?