Rune Factory: Guardians of Azuma aangekondigd voor lente 2025

Rune Factory is terug in Guardians of Azuma. Tijdens de Nintendo Direct Partner Showcase hebben Nintendo en ontwikkelaar Marvelous! officieel het nieuwste deel in de Rune Factory-serie getoond. Bekijk hier de trailer:

In Rune Factory: Guardians of Azuma kom je terecht in de wereld van Azuma. Het gaat alleen niet zo goed met deze wereld, want na een reeks calamiteiten zijn de Runes op deze wereld vernietigd, waardoor Azuma in verval is geraakt. Jij bent een Earth Dancer, waardoor jij onder andere de krachten van de natuur kunt oproepen om eten te verbouwen en je doprje op te zetten.

Uiteraard is het geen Rune Factory-game zonder wat combat en ook daar is geen gebrek aan in deze titel. Je vecht tegen talloze monsters, maar je krijgt zelfs de mogelijkheid om sommige monsters weer terug in mensen te veranderen.

Rune Factory: Guardians of Azuma staat gepland voor een release in de lente van 2025.