Switch-versie Sid Meier’s Civilization VII krijgt eerste trailer

Enkele maanden geleden werd Sid Meier’s Civilization VII aangekondigd, inclusief een release voor de Nintendo Switch. Onlangs kregen we ook de releasedatum voorgeschoteld, namelijk 11 februari 2025. Van de Switch-versie zelf waren tot nu toe echter nog geen beelden verschenen. De Nintendo Switch-versie van Sid Meier’s Civilization VII heeft tijdens de Partner Showcase Nintendo Direct van 27 augustus 2024 nu echter wel een eigen trailer gekregen.

Ook in dit zevende deel kruip jij in de rol van een bekende wereldleider uit de geschiedenis. Bouw je eigen rijk op, verken de wereld en concurreer, vecht of handel met andere landen. Zo kun je spelen als Hatshepsut van Egypte, Napoleon Bonaparte van Frankrijk en Benjamin Franklin van Amerika. De game laat je heersen over de hele wereld gedurende het oude tijdperk, de ontdekkingstijden en het moderne tijdperk.