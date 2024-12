Tactische Gok-RPG Dance of Cards krijgt Switch-versie

Uitgever Pineapple Works en ontwikkelaar GoodmorningMrFrog hebben bekend gemaakt dat Dance of Cards naar de Switch komt. Deze tactische gok game kwam halverwege vorig jaar naar Steam, waar het erg positief ontvangen is. Of dat ook het geval zal zijn op de Switch zullen we binnenkort kunnen bekijken, want de game verschijnt daar op 23 januari. Voor de gelegenheid is er tevens een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

In Dance of Cards besluiten 16 personen aan boord te gaan van de trans-Atlantische liner Magnific, op zoek naar een beter leven in de ‘nieuwe wereld.’ In plaats daarvan blijken ze echter gevangen te zitten aan boord, en worden ze geforceerd een dodelijk spel kaarten te spelen. Met geen kans om te ontsnappen kunnen ze niets anders doen dan de regels accepteren en hun leven op het spel te zetten om deze dodelijke reis te overleven. Tijdens deze zeven lange dagen zul je andere spelers aan de poker tafel tegenkomen en moeten besluiten wie er overleeft en wie niet. Gelukkig hoef je niet perse eerlijk te spelen… je kunt personages leren kennen, maar je kunt ook liegen, bedriegen, andere omkopen en vooral je poker-face leren te gebruiken. Alles om te overleven.