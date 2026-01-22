The Witch’s Bakery komt naar de Switch 2

De bakkerij in The Witch’s Bakery komt binnenkort niet alleen naar de Nintendo Switch, maar ook naar de Nintendo Switch 2. Dit nieuws maakte uitgever Silver Lining Interactive vandaag bekendgemaakt middels een video op YouTube. Hieronder kan je de video bekijken. Daarnaast werd bekend dat dit RPG-avontuur in het tweede kwartaal van dit jaar zal verschijnen. Naast een digitale versie zal er ook een fysieke versie uitkomen voor zowel de Switch als Switch 2. De Switch 2-versie betreft een gamekeycard. De verwachte prijs ligt op €34,99.

Jij speelt als de heks Lunne, die dus aan het bakken slaat in de hoofdstad van Frankrijk. En als heks heb je natuurlijk wat bijzondere krachten. Lunne kan in de harten van mensen kijken en ze met hun emoties helpen met behulp van magie. Soms moet je daarvoor letterlijk in de harten van mensen duiken – het zogenaamde Heart’s Palace. The Witch’s Bakery neemt je mee van dag tot dag. Elk van die dagen is opgesplitst in drie delen. Overdag werk je in je bakkerij, ’s avonds ga je de stad in, en ’s nachts rust je uit, verbeter je je magische krachten en kun je je bakkerij decoreren. Als je de stad verkent, kun je verschillende arrondissementen van Parijs bezoeken, elk met hun eigen shops, personages en activiteiten.

Hoe lijkt jou deze game? Ga jij The Witch’s Bakery aanschaffen voor de Switch of Switch 2? Laat het ons weten in de reacties!