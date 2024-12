Secret Neighbor en Hello Engineer krijgen fysieke bundelrelease

Hoewel de Neighbor-games al enige tijd te spelen zijn op de Nintendo Switch, is dat tot nu toe uitsluitend digitaal het geval geweest. Maar dat duurt niet lang meer: er zijn listings opgedoken voor een fysieke versie van The Neighbor Bundle. Die bevat de games Secret Neighbor en Hello Engineer – twee games uit de wereld van Hello Neighbor. Heb je beide of een van beide games dus nog niet aangeschaft, dan wil je wellicht wel even wachten op deze fysieke release. De Secret Neighbor + Hello Engineer-bundel zou op 21 februari 2025 uit moeten komen.

Secret Neighbor is een zogenaamde ‘social horror’-game waarin je met een groep vrienden het bekende huis uit de originele Hello Neighbor verkent. De twist: een van jullie is de kwaadaardige buurman zelf. Het draait allemaal om samenwerken als een team, of juist de boel verzieken als jij de verrader van het groepje bent. Je doel als team is simpel: sleutels verzamelen om de deur naar de kelder te openen. Ben je de buurman? Dan gebruik je listige trucjes en boobytraps om de plannen van de rest in de war te schoppen.

Hello Engineer gooit het over een heel andere boeg. In deze game draait het om het doorstaan van meer dan 20 uitdagende missies die jouw oplossingsvermogen op de proef stellen. Speel in je eentje of met vrienden en tackle de uiteenlopende levels. Zoals de naam al zegt, ben je een engineer, en dat betekent dat je (bijna) alles kunt bouwen wat je maar wilt. Zo gebruik je jouw creativiteit om elke missie tot een goed einde te brengen. En dat is alleen de campaign. Hello Engineer heeft vanalles te bieden.

De Neighbor-bundel met Secret Neighbor en Hello Engineer is op dit moment al op diverse websites te pre-orderen.