Mysterie visual novel Ghost Traveler: Adventures in Edo aangekondigd voor de Nintendo Switch

Mysterie visual novel Ghost Traveler: Adventures in Edo aangekondigd voor de Nintendo...

Uitgever en ontwikkelaar Success Corporation maakte via X bekend te werken aan mysterie visual novel Ghost Traveler: Adventures in Edo. De game komt digitaal naar de Nintendo Switch en PC en zal ergens in 2025 te spelen zijn. Bekend is dat de game ook in het Engels ondersteund gaat worden.

In Ghost Traveler: Adventures in Edo speel je als de 17-jarige Kotaro. Op een dag maakt hij een bovennatuurlijke gebeurtenis mee waardoor hij bewusteloos raakt en vervolgens wakker wordt in de Edo periode. Daar is hij getuige van een bizarre moord. Aan jou om het verhaal te doorlopen en het mysterie van de moord op te lossen. Want alleen dan kan Kotaro weer terug naar het huidige moderne Japan.

Ben je benieuwd geworden naar deze visual novel? Bekijk dan de aankondigingstrailer hieronder. Komt deze op jouw wensenlijstje? Laat het ons weten in de reacties!