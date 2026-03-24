Update 8.0 Two Point Museum verschijnt 31 maart op de Nintendo Switch 2

Sinds 19 maart kunnen Two Point Museum-spelers aan de slag met de eerste grote update van 2026 van het spel. Althans, bijna alle spelers van die game, want de update was nog niet uitgebracht op de Nintendo Switch 2. Gelukkig is update 8.0 inmiddels heel dichtbij voor Switch 2-bezitters, aangezien het dinsdag 31 maart zover is. Dat heeft het officiële X-account van Two Point Studios deze middag bekendgemaakt.

Het gaat trouwens niet zomaar om een update. Er wordt immers ongelofelijk veel toegevoegd aan Two Point Museum. Zo is er onder andere een samenwerking met Angry Birds, dat voor speciale gameplay zorgt. Ook zijn er nieuwe voorwerpen te koop, waaronder een zelfscankassa waarmee bezoekers zelf kunnen afrekenen bij de ticketkassa’s en souvenirwinkels. Daarnaast is het nu mogelijk om verkoopautomaten buiten te plaatsen, zijn er toilethokjes voor buiten toegevoegd en nog heel veel meer! Ben je benieuwd naar alle nieuwe snufjes en quality of life-verbeteringen? Neem dan een kijkje naar de trailer onderaan dit artikel.

Update 8.0 will be coming to Nintendo Switch 2 on March 31st!



You'll soon be able to explore:

🌀 Angry Birds Digiverse rift

🐰 Spring seasonal content

✨ A LOAD of quality of life updates, bug fixes, and new items!



ONLY ONE WEEK TO GO 🥳 pic.twitter.com/FFhyyUCLV1 — Two Point Museum 🦕💚 (@TwoPointStudios) March 24, 2026

Tijd voor een opfriscursus:

In Two Point Museum ontwerp, beheer en ontwikkel je verschillende musea. Locaties zijn onder andere de prehistorie, een aquarium en het heelal. In de game stuur je experts op expeditie naar verre plekken om nieuwe artefacten te zoeken. Deze kun je vervolgens tentoonstellen in jouw museum zodat er diverse gasten op af komen. Verder is er nog een sandboxmodus te vinden, mag je jouw eigen stickerboek vullen en zijn er meer dan 350 decoratieve voorwerpen om jouw museum eigen te maken.

Ben je dankzij dit artikel benieuwd geworden naar Two Point Museum? Lees dan vooral hier nog even onze review terug, zodat je zeker weet of dit spel iets voor jou is!