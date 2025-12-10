RoadOut verschijnt dan toch echt volgend jaar voor de Nintendo Switch

Al in de zomer van 2023 werd RoadOut aangekondigd voor de Nintendo Switch. Toen was nog sprake van een release in 2024. Die is er nooit gekomen, maar van uitstel lijkt toch geen afstel te komen. Want er is nu een nieuwe releasedatum, met bijbehorende trailer! Dangan Entertainment en Rastrolabs Game Studio laten weten dat de post-apocalyptische-actie-avonturengame op 12 maart 2026 uitkomt. Mocht je toevallig een Xbox-Series-eigenaar zijn: tot 31 december is er een demo beschikbaar in het kader van het Indie Selects Demo Fest.

Wat is RoadOut?

RoadOut combineert top-down actie RPG elementen met diverse race-game mechanics. Je verkent de wereld in je auto en baant je vervolgens te voet een weg door met puzzels gevulde dungeons. De game pakt veel inspiratie van zowel Zelda, GTA en de SNES-game Rock n’ Roll Racing. In RoadOut verandert de wereld na een grote ramp in een post apocalyptische wereld die wordt gedomineerd door een A.I. Daardoor duiken rebellengroepen onder in een kamp genaamd: The Dead Zone. Jij speelt als Claire, een rebel die probeert te overleven door zwarte markt contracten uit te voeren voor lokale leiders. The Dead Zone wordt bezet door drie rivaliserende bendes: The Wasteheads, The SaibaKuran, en Order of the New Code. Terwijl Claire haar verleden onderzoekt ontdekt ze bewijs dat haar bestaan herleid naar het ontstaan van de A.I.

Keek jij al lange tijd uit naar RoadOut?