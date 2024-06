[Sfeerverslag] Heroes Dutch Comic Con – Zomers genieten

Wij hebben weer rondgelopen op dit toffe evenement.

Vorig weekend waren wij weer aanwezig op Heroes Dutch Comic Con. Er viel genoeg te beleven met leuke verrassingen!

Andere aanpak dan vorige keren

Tijdens eerdere edities van Heroes Dutch Comic Con hadden we een gestructureerde aanpak. We pakten een (gratis) plattegrond bij binnenkomst en werkten alle gebieden stapsgewijs af. Deze manier werkt erg goed als voor het eerst naar zo’n groot evenement als dit gaat. Wij zijn er echter nu al een aantal keer geweest en daardoor zijn de verschillende gebieden voor ons niet meer onbekend. Toch viel het ons op dat de organisatie heeft geprobeerd om gedeelten wat op te schudden. Hierdoor voelde het, zelfs voor ons, weer wat vernieuwend. Overigens een groot pluspunt was dat er meer ruimte leek te zijn. De grote mensenmassa’s konden beter door de hallen lopen, zo leek het in ieder geval!

Met ‘opschudden’ bedoelen we trouwens vooral dat er meer nieuwe dingen te zien zijn. Zo waren er best wat nieuwe bedrijven aanwezig en was het buitengebied voor ons echt een blijvertje. Er was daarnaast ook een duidelijker verschil tussen de meer commerciële bedrijven die merchandise verkochten en de kleine kunstenaars met hun zelfgemaakte art. Leuk om te zien hoe de organisatie na tien edities blijft kijken naar verbeteringen. Een combinatie van vaste gasten en vernieuwingen lijkt ons een goed recept.

Ons eerste rondje

Zoals gezegd liepen we deze editie wat minder gestructureerd rond, maar lieten we ons meeslepen door het onverwachte. Zo werden wij bijvoorbeeld verliefd op de ongelooflijk mooie kunstwerken gemaakt door Art of Zelda. Deze beelden van onder andere Mario, Bowser en verschillende Pokémon worden met de hand gemaakt. Bedekt met Swarovski-kristallen zijn de prijzen van deze beelden zeker niet voor iedereen. Als je echter een uniek kunstwerk in huis wilt hebben dan ben je hier wel aan het juiste adres.

Verderop kwamen we uit bij veel Star Wars-geweld. Zo zagen we gigantische TIE-fighter replica. Rondom dit gevechtsvliegtuig werden verschillende demonstraties gegeven. Denk aan lightsabergevechten, fotomomenten met cosplayers en nog veel meer. Dit soort opvallende stands maken Heroes Dutch Comic Con alleen al een bezoekje waard. Star Wars LEGO bleek ook ontzettend in trek te zijn. Intertoys had een flinke voorraad aangelegd, zelfs voor volwassenen. Het blijft stiekem ontzettend leuk om dingen te bouwen, vinden jullie niet?

Gaming Area zonder Nintendo

In dit gebied draait logischerwijs alles om het gamen. Jammer genoeg bleek na een globaal kijkje, Nintendo hier niet aanwezig te zijn. Daarover later meer. Er waren wel genoeg andere activiteiten om te doen. Zo was als vanouds mCon esports weer aanwezig met hun prijzenrad. Persoonlijk vind ik dit een leuke manier om kemnis te maken met alles wat zij doen. Door het behalen van verschillende challenges ontvang je steeds een muntje. Challenges waren bijvoorbeeld het winnen van een groepspotje Pokémon Unite, op de foto gaan met cosplayers of het volgen van de socials van mCon esports. Na het verzamelen van genoeg muntjes kun je aan het rad draaien en mogelijk met een mooie prijs naar huis gaan. Helaas was dat voor mij niet het geval.

Natuurlijk was er ook een groot podium waarop allerlei wedstrijden werden georganiseerd. Zo was er een Super Smash Bros toernooi en waren er Q&A’s met stemacteurs. Wij bleven even hangen bij het gesprek met Ted Lewis, stemacteur van onder andere de Engelse Meowth uit de Pokémon- televisieserie. Toch misten we de aanwezigheid van Nintendo in dit gebied. Tijdens voorgaande edities waren ze hier altijd te vinden met een vrij grote stand. Gelukkig bleken ze een nieuwe plek te hebben gevonden, namelijk in het buitengebied!

Nintendo wilde het eens anders doen

Dit keer geen grote stand midden in een hal, maar gewoon buiten in het zonnetje. In dit weekend was dat een hele goede keus, want zij vielen wel erg op door het bijzondere ontwerp van hun stand en het zonnetje scheen flink. Ik vond het een erg geslaagde manier om het publiek kennis te laten maken met games en merchandise van Nintendo. De Instagramwaardige Super Mario-pijp was er weer en er valt altijd wel een leuke goodie te scoren. Deze keer waren dat zelfs twee goodies, een zomerse blauwe muts met Nintendo Switch Sports erop gedrukt en een rode Nintendo-strandtas. Het zomerse thema straalde goed door bij de stand.

Hoewel de rijen wat lang leken in het begin, waren we vrij snel aan de beurt om een game te spelen. De meeste mensen waren namelijk aan het wachten op een goodie, terwijl het bij het gamegedeelte wat rustiger was. Er was genoeg om te spelen, maar helaas wel allemaal games die al (een tijdje) uit waren. Voor mij echter wel een kans om een keer Princess Peach: Showtime! te proberen. Wat een leuke en vrolijke game is dat zeg. Hoewel de game echt gericht lijkt te zijn op een jonger publiek zaten er zeker leuke elementen in. Peach kan heel goed vechten, dankzij haar transformatie tot zwaardvechter bijvoorbeeld.

Ga zo door Heroes Dutch Comic Con

De organisatie lijkt het allemaal goed door te hebben. Hoewel het eten duur blijft en de warmte soms niet goed weg kan, zien we ook verbeteringen. Het is toegestaan om zelf eten mee te nemen en er is meer ruimte voor alle drukte, waardoor het ook minder benauwd is geweest. De indeling van de verschillende onderdelen is goed, ook al blijf ik soms verdwalen door al die enorme hallen.

Ik hoop dat Heroes Dutch Comic Con een belangrijke plek blijft reserveren voor Nintendo en gaming in het algemeen. We begrijpen dat het evenement groter is dan gamen alleen, maar wij zien bij het publiek veel interesse in bedrijven zoals Nintendo. We feliciteren Heroes Dutch Comic Con met hun 10-jarig jubileum en hopen dat ze het nog jaren blijven doen!

Waren jullie er vorig weekend?