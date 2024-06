Tchai gameplay gedeeld

Klim, zeil, zwem en verander in dieren in deze tropische indie game!

De Switch-versie van de indie game Tchai is deze week verschenen voor de Switch. Om de release te vieren heeft YouTube-kanaal Handheld Players, het eerste half uur van de game gedeeld op YouTube. Ideaal voor mensen die nog niet zeker weten of deze tropische Switch-game iets voor hen is. De gameplaybeelden zijn hieronder te bekijken.

Tchai is een openwereldgame waarin je klimt, zeilt en zwemt door een tropische wereld. Je speelt als de titulaire Tchai die haar vader moet zien te redden van de gevaarlijke Tyrant, Meavora, de heerser van de archipelago. In de game zeil je met je boot door prachtige eilanden, terwijl je een physics gedreven sandbox verkent. Je neemt het op tegen stoffen soldaten gecreëerd door Meavora in confrontaties waarin jouw creativiteit je een voorsprong geeft. Tchai’s gift geeft jou de mogelijkheid om controle te nemen van alle dieren die je kunt vinden. Hiernaast maak je in de game nieuwe vrienden en speel je op je volledig speelbare ukelele.