Shenmue 3 Enhanced komt naar de Switch 1 & 2

Shenmue 3 Enhanced komt naar de Nintendo Switch 1 & 2, dat hebben ININ Games en Yu Suzuki zojuist aangekondigd. Er is nog geen releasedatum bekend maar er is wel een trailer vrijgegeven welke je hieronder kunt bewonderen.



Shenmue 3 Enhanced is een verbeterde versie van het derde deel in de geliefde Shenmue-serie, “die trouw blijft aan zijn roots, maar moderne verbeteringen toevoegt”. De game komt onder andere met verbeterde graphics en verschillende quality of life verbeteringen naar de Nintendo-consoles. Shenmue 3 verscheen oorspronkelijk in 2019, bijna 20 jaar na de succesvolle eerste twee delen op de SEGA Dreamcast.



Vechtkunstenaar Ryo Hazuki reist in het derdel deel af van Japan naar China, op zoek naar de moordenaar van zijn vader. Daar ontmoet hij Ling Shenhua, een mysterieus meisje dat eerder in zijn dromen verscheen. Nadat de legende van het dorp voorspelt dat er een gemeenschappelijk pad voor het tweetal is, gaan ze samen op reis.



