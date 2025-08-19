Bekijk ‘m hier: om 15:00 uur de Kirby Air Riders Direct

Gistermiddag werd er bekendgemaakt dat we voor de derde keer deze maand een presentatie van Nintendo kunnen bekijken. Ditmaal is het een Direct die volledig in het tegen staat van Kirby Air Riders. Omdat er maar één spel getoond wordt, verwacht je misschien niet dat deze lang zou duren. Echter is dat wel het geval, want de presentatie zal maar liefst 45 minuten duren! Dat director Masahiro Sakurai de Direct zal hosten is duidelijk, maar wat we verder allemaal te zien krijgen nog niet.

Dus kijk jij straks om 15:00 uur mee naar de Kirby Air Riders Direct om alles over deze game te weten te komen? Je kunt ‘m als het zover is hieronder bekijken.