Switch 2-versie Gecko Gods verschijnt volgende week – inclusief nieuw eiland

Gecko Gods, een puzzelavontuur met een kleine gekko in de hoofdrol, kwam op 16 april naar de Nintendo Switch. Op de dag van de release werd door Inresin en Super Rare Originals ook aangekondigd dat er later dit jaar een gratis Switch 2-upgrade zou komen. Inmiddels weten we wanneer dat gaat zijn, namelijk op 25 juni. Vanaf dan is er een Switch 2-editie beschikbaar én een gratis upgradepack voor wie de Switch-versie al heeft gekocht. Op dezelfde dag – 25 juni – komt er voor beide versies trouwens ook een update uit met extra content. De Forgotten Cove-update bevat een nieuw eiland om te verkennen en nieuwe cosmetische items voor je gekko.

Op een onbewoond eiland

Gecko Gods is een puzzelplatformer waarin je – hoe kan het ook anders – als een gekko speelt. Wanneer onze kleine vriend op jacht naar zijn insectenmaaltje in een boom klimt, breekt de tak waar hij op zit af en valt hij in zee. Wonder boven wonder landt hij bovenop de tak zodat hij blijft drijven. Vervolgens dobbert hij dagenlang rond op zee, totdat de kleine gekko een onbewoond mysterieus eiland spot. Daar gaat hij aan land en dat vormt de start van het puzzelavontuur. Want wat is dit voor bijzondere eilandengroep? Aan jou de taak om dat te ontdekken. Maar doe dat vooral rustig aan, op je eigen tempo.

Wie onze review van Gecko Gods heeft gelezen weet dat de Switch 2-versie zeer welkom is. De Switch-versie liet namelijk qua prestatie en besturing helaas nog wat steken vallen. Al heeft de day one-update al een aantal verbeteringen doorgevoerd. Laten we hopen dat de aanstaande update niet alleen nieuwe content bevat maar ook de nog aanwezige issues aanpakt. Gecko Gods heeft namelijk veel potentie, gezien de sfeervolle wereld en leuke puzzels!