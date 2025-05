Shuten Order heeft een reveal trailer én releasedatum!

In maart kregen we een mysterieuze teaser voor Shuten Order. Voor fans van visual novels en puzzelgames beloofde dit veel goeds, want er bleken personen betrokken die onder andere hadden gewerkt aan Master Detective Archives: Rain Code en de Danganronpa-serie. Maar wat ís Shuten Order nou precies voor game? Daar wisten we nog weinig over. Tot nu! Want de nieuwe reveal trailer geeft ons meer info én een releasedatum.

Leider van je eigen natie

Om met het makkelijkste te beginnen: we kunnen de game 5 september van dit jaar verwachten. En dan nu het moeilijke deel, want wat voor game wordt het precies? Dit ‘multi-genre’-spel lijkt van alle markten thuis te zijn. In de lijn van de Danganronpa-spellen is de inzet in Shuten Order hoog: het einde van de mensheid is in zicht. Maar dat is misschien nog wel het minst vreemde. Jij speelt namelijk Rei Shimobe, de ‘herrezen’ versie van de vermoorde oprichter van religieuze organisatie Shuten Order. Deze orde is zo populair dat het zelfs een eigen staat heeft gesticht: Shuten. Maar de wederopstanding is niet goed gegaan. Niet alleen ben je je herinneringen kwijt, maar je hebt ook nog maar vier dagen te leven! Gelukkig verschijnen er als geroepen twee ‘engelen’ die je de oplossing op een presenteerblaadje aanbieden. Als jij achterhaalt wie jouw oorspronkelijke zelf heeft vermoord, dan zal je reïncarnatie volmaakt worden. Dat wordt aanpoten in je vier dagen dus!

Kies je eigen genre

Zoals gezegd komen er verschillende genres terug in de game. En welk genre jij terugziet hangt af van wie je verdenkt. Je hoeft gelukkig niet helemaal bij het begin te beginnen, want je hebt de verdachten al tot vijf mensen beperkt: de ministers van Shuten. Verdenk je de minister van justitie, dan zal je game meer aanvoelen als Ace Attorney, waar je met een kritische blik naar verklaringen en voorwerpen moet kijken. Als je de minister van gezondheid niet vertrouwt, dan kom je terecht in een battle royale waar je met tactiek, teamwork en soms vechten moet ontsnappen. De minister van wetenschap biedt je een visual novel die je tot het einde moet overleven, terwijl de minister van veiligheid je een stealth-horroravontuur biedt. En tot slot sleept de minister van onderwijs je mee in een dating sim met een vreemde twist. Voor ieder wat wils zou je zeggen! Ben jij nieuwsgierig? Laat het ons weten in de comments.